Tamberi campione del mondo: è nella storia. Gimbo trionfa con 2.36 e fa brillare l'azzurro su Budapest

BUDAPEST- Gianmarco Tamberi è nella storia. Gimbo, campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, si prende l'unico oro che mancava al suo palmares: quello ai mondiali outdoor. Se lo prende ai Mondiali di Budapest al termine di una gara giocata in rimonta e chiusa in modo esaltante. Il testa a testa finale è contro l'americano JuVaughn Harrison che ha saputo contendergli la gloria fino all'ultimo salto. 2.36 la misura che gli vale l'oro più bello. Al terzo posto il qatariota Barshim. Sui social post di complimenti per lui tra cui quello dell'US Ancona.

Accanto a lui amici, familiari, la moglie Chiara e uno stadio intero che ha saputo tifare per lui dall'inizio alla fine.

Il cappellino, la barba, le urla per caricarsi, la musica, il selfie con l'amico Barshim e l'abbraccio prima della gara con Simone Barontini. Tutti fotogrammi di una vittoria che non dimenticherà mai.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffidalmarche%2Fposts%2Fpfbid0kcd5HKtNXbTyEaN8nNmv92XsoMhiFcBzXj81XG8LTDSUkdwyxDmWWahCtyziJxwil&show_text=true&width=500" width="500" height="609" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

LA DIRETTA WEB DELLA GARA

Ore 21.50 Terzo errore per Harrison a 2.38. Tamberi è campione del mondo.

Ore 21.47: Secondo erorre a 2.38 per Harrison

Ore 21.45: Errore anche per Tamberi

Ore 21.43: Errore a 2.38 di Harrison

Ore 21.38: Fuori Barshim, l'amico-rivale di Gimbo si ferma a 2.36. Fuori Zayas. Restano Tamberi e Harrison

Ore 21.34: 2.36 superati anche per Harrison che agguanta Tamberi.

Ore 21.27: 2.36 ma Tamberi non si spaventa e vola in testa ribaltando la gara.

Ore 21.13: Tamberi continua a volare e supera 2.33. Gimbo sta prendendo sempre più sicurezza

Ore 20.49: Primo salto centrato a 2.29 per Tamberi che raccoglie applausi dallo stadio che si sta disperando per l'errore a 2.25 che potrebbe incidere in classifica.

Ore 20.32: Al secondo tentativo Gimbo Tamberi supera i 2.25

Ore 20.20: Inizia con un errore a 2.25 anche la gara di Gianmarco Tamberi

Ore 20.14: Barshim sbaglia il secondo salto con la misura di 2.25

Ore 19.59: Cappellino in testa (con scritta Dream.it) e abbracci con l'amico-rivale Barshim per Gianmarco Tamberi pronto per il primo salto