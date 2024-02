ANCONA Due giorni di gare, più di mille partecipanti, cinquantadue titoli italiani da assegnare. Al PalaCasali di Ancona inizia il febbraio tricolore dell’atletica con i Campionati italiani Juniores e Promesse indoor, in cui si sfidano i migliori talenti delle categorie Under 20 e Under 23. Per la trentesima volta su 49 edizioni, il capoluogo dorico ospita oggi e domani la rassegna che più di ogni altra la vede come sede preferenziale. Le Marche si presentano con 29 atleti ai nastri di partenza e diversi candidati alle medaglie. Nella velocità femminile Alice Pagliarini ha già fatto tremare quest’anno il record italiano juniores dei 60 metri correndo in 7”36 al debutto nella categoria, a un solo centesimo dal primato, ma la fanese delle Fiamme Gialle si è migliorata anche nei 200 con 24”02 e sarà in gara da leader stagionale in entrambe le distanze. Al via nel mezzofondo Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona) dopo il record regionale Under 20 dei 1500 in 4’33”41 e il progresso negli 800 in 2’09”58 che vale il secondo crono di accredito. Nel triplo juniores in pedana Mattia De Angelis (Asa Ascoli Piceno), sul secondo gradino del podio nella rassegna all’aperto della scorsa stagione come la saltatrice in alto e la compagna di club Laura Giannelli (Asa Ascoli Piceno) stavolta in azione tra le Under 23 mentre nello sprint l’altra ascolana Ilenia Angelini (Esercito) parte con ambizioni di vertice nei 60 promesse.

Gli obiettivi

In caccia di un buon piazzamento nella stessa categoria anche la sangiorgese Martina Cuccù (Studentesca Rieti) nei 60 ostacoli e l’osimana Angelica Ghergo (Esercito) sui 400 oltre a Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) negli 800 metri. Tra gli juniores da seguire anche Ambra Compagnucci (Atl. Avis Macerata) nell’alto, i pesisti Mattia Pasquetti (Atl. Avis Macerata) e Marco Nardocci (Asa Ascoli Piceno), nell’asta Rachele Tittarelli (Atl. Avis Macerata) e Manuel Nunzi (Sport Atl. Fermo). Diretta video streaming dell’intera manifestazione su www.atletica.tv dalle ore 9 di oggi e domani.