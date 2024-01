Ancona, c'è Larissa Iapichino al PalaCasali. La figlia di Fiona May in pedana domenica 14 gennaio

ANCONA C’è già un nome di spicco a richiamare l’attenzione per il prossimo weekend di gare al PalaCasali di Ancona. È quello di Larissa Iapichino (figlia della campionessa Fiona May) che inizierà la sua stagione domenica 14 gennaio nei 60 metri per un primo test sulla velocità.

Il programma

Anche nel 2024, come l’anno scorso, il debutto sarà sul rettilineo in diretta streaming su www.atletica.tv con la prima prova prevista alle 17.15 e la seconda alle 19. Tutto è in funzione del salto in lungo e dell’esordio programmato per domenica 4 febbraio all’Istaf Indoor di Düsseldorf con le altre stelle mondiali.