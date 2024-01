Jesi, i campioni di Scherma Tommaso Marini e Alice Volpi sognano in grande: «L'operazione Parigi è iniziata, abbiamo tutto per far bene»

JESI Il ruggito dei campioni. Con la consapevolezza di chi è già pronto a un anno di grandi appuntamenti che siano essi Mondiali o Olimpiadi. Dal ritiro della Scherma azzurra di Jesi, gli ori mondiali a Milano 2023 Tommaso Marini e Alice Volpi hanno raccontato il loro momento esternando alcune sensazioni dei primi allenamenti sulla strada di quello che potrebbe essere un passaggio determinante della propria carriera. Sotto gli occhi vigili del Ct Stefano Cerioni e di una campionessa come Giovanni Trillini.

L'operazione Parigi

«Sto meglio, indubbiamente - ha confessato il campione anconetano Marini - La spalla si sta riprendendo bene dopo l'infortunio e siamo quasi al recupero totale.

Il 2024 è iniziato con il piede giusto, sono super carico per questa Coppa del Mondo e spero vada tutto bene. L'operazione Olimpiade? E' iniziata da un annetto, come squadra ci mancano veramente pochi punti per qualificarci e sono sicuro che ce la faremo». Sulla stessa linea d'onda Alice Volpi: «Sarà un anno importante che dobbiamo guardare giorno per giorno per raggiungere il massimo della condizione fisica. Voglio arrivare a Parigi per divertirmi e, magari, strappare qualche altra soddisfazione. Mi sento matura, questi mesi ci serviranno per arrivare ben all'appuntamento olimpico. Abbiamo tutto per far bene».