Alice Volpi (con il club Scherma Jesi) medaglia d'oro ai Mondiali: «Il coronamento di una stagione di successi»

JESI - Una finale tutta italiana, quella che ha celebrato il successo nei Mondiali di Milano 2023 di Alice Volpi, l’argento di Arianna Errigo e il bronzo di Martina Favaretto.

La fiorettista, che si allena presso il Club Scherma Jesi, è tornata sul tetto del mondo a distanza di 5 anni, avendo già conquistato il titolo mondiale a Wuxi nel 2018.

Dopo aver battuto nel tabellone delle 64 la coreana Hong per 15-12, nel turno delle 32 è stata protagonista di una grandissima rimonta all’ultima stoccata che le ha permesso di avere la meglio su Lauren Scruggs per 15-14. Archiviati gli ottavi di finale contro la polacca Walczyk-Klimaszyk per 15-12, ha poi superato in uno bellissimo derby Martina Batini per 15-7. Grandissima prova anche in semifinale in cui ha battuto la numero 1 del ranking mondiale, l’americana Lee Kiefer, per 15-13. Nella finale contro Arianna Errigo si è imposta con il punteggio di 15-10, conquistando il suo secondo titolo iridato.

Giornata indimenticabile Alice Volpi e le altre ragazze del Ct Cerioni, che dopo lo storico podio tutto azzurro all’Europeo di Plovdiv raccoglie il frutto dello straordinario lavoro compiuto insieme al suo staff, scrivendo ancora la storia.

«Questo splendido oro mondiale è il coronamento di una stagione di grandi successi – ha dichiarato dopo la gara il presidente del club Scherma Jesi Maurizio Dellabella - È un risultato che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione, visto che Alice già da anni ha scelto di allenarsi regolarmente con il nostro team nel Palascherma di via Solazzi.

Un traguardo importantissimo, ancor più perché condiviso con un podio tutto italiano, per cui facciamo le nostre congratulazioni a tutto lo staff della nazionale e in particolare a Stefano Cerioni, alla maestra Giovanna Trillini e alla preparatrice Atletica Annalisa Coltorti, storici pilastri della scherma jesina. Un plauso cui si uniscono idealmente tutti i nostri atleti, i tecnici, i dirigenti e il nostro main sponsor Intesa Sanpaolo».