ANCONA Una medaglia d’argento per le Marche nella prima giornata dei Campionati italiani Allievi indoor al PalaCasali di Ancona. È quella nell’alto di Elena Marchionni che al debutto nella categoria Under 18 riesce di nuovo a salire sul podio tricolore, stavolta sul secondo gradino, dopo aver vinto il titolo nazionale tra le cadette nella passata stagione. La 15enne della Collection Atletica Sambenedettese è protagonista di un percorso netto con cinque salti validi fino alla quota di 1.68 prima di sbagliare tre volte a 1.71. Soltanto la campionessa in carica, la veneta Nurah Mandy Fadika, supera quella misura alla seconda prova e si conferma, ma la giovane marchigiana allenata da Cesare Alesi coglie un prestigioso piazzamento dopo aver lottato per il successo fino alla fine.

Le prove

Brillante prova nei 60 metri di un’altra atleta classe 2008, la velocista Michela Pierantoni che è quarta in 7”69 a soli due centesimi dal bronzo mentre in semifinale la sprinter dell’Atletica Fabriano aveva pareggiato il record personale di 7”67. Tre marciatrici arrivano nelle prime nove: Sofia Tomassoni (Cus Macerata) sesta in 14’54”74 migliorandosi di quattordici secondi, Giulia Ferri (Asa Ascoli Piceno) settima in 15’01”99 con un progresso di quasi mezzo minuto, invece Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona) è nona con 15’05”14 togliendo dieci secondi al personale. Nell’asta buon settimo posto di Alessio Collini (Collection Atl. Sambenedettese) con un salto a 4.15 prima di tre nulli a 4.20 con cui avrebbe eguagliato il proprio limite. Tra gli allievi nei 60 metri Francesco Pagliarini (Atl. Fano Techfem) chiude quarto in semifinale con 6”99 senza conquistare il pass per la finale.

I salti

C’è un record nel lungo, anzi due: il 15enne milanese Daniele Inzoli atterra a 7.62 con il terzo tentativo, dopo aver già saltato 7.58 al primo turno. È la migliore prestazione italiana Under 18 al coperto incrementata di 10 centimetri, un altro primato tolto dopo 23 anni a Andrew Howe che lo deteneva con 7.52 (il 4 febbraio 2001 ad Ancona) e che nella scorsa stagione con 7.61 si era già visto sfilare dal lombardo il limite outdoor della categoria under 16, quella dei cadetti. Oggi in palio i restanti 15 titoli.

Il mezzofondo

A Liévin, in Francia, il mezzofondista anconetano Simone Barontini è quinto in 1'48" 86, due secondi oltre il suo personale. L’atleta e' rimasto imbottigliato all' inizio e non e' riuscito poi a trovare il varco giusto. Domenica sarà in gara agli Assoluti ad Ancona sugli 800,