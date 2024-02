Mattia Furlani stratosferico ad Ancona: è record mondiale U20 e primato italiano assoluto indoor

RIETI - Un salto da record. È il primo tentativo di Mattia Furlani che ad Ancona piazza un pazzesco 8,31 e si prende il il primato mondiale U20 e il record italiano Assoluto indoor strappandolo di un centimetro ad Andrew Howe. La misura vale anche il record europeo under 20. Il talento cresciuto nella Studentesca Milardi e oggi in forza alle Fiamme Oro ha messo subito una ipoteca sul titolo italiano Assoluto indoor per il quale sta gareggiando nel capoluogo marchigiano.