Indoor, debutti vincenti e da record ad Ancona: Ghergo vola, Rogani fa meglio di Barontini

ANCONA - È un weekend vivace ad aprire la stagione dell’atletica al PalaCasali di Ancona che vede più di 1600 presenze-gara tra le due giornate. Nella prima domenica dell’anno, spicca l’esordio con successo di Angelica Ghergo sui 400 metri. La ventunenne osimana dell’Esercito, pluricampionessa italiana giovanile della specialità, ricomincia da una vittoria in 55”49 realizzando il secondo tempo in carriera, a poco più di mezzo secondo dal proprio limite di 54”84.

Caligiana seconda

Un buon inizio per la marchigiana che ha conquistato la medaglia di bronzo nel 2021 ai Mondiali under 20 con la 4x400 azzurra dopo essere stata quarta alla rassegna iridata nei 400 ostacoli. Alle sue spalle in evidenza l’allieva umbra Caterina Caligiana (Atl. Capanne Pro Loco Athletic Team, 55”91) e la 18enne mezzofondista Virginia Bancolini, fanese della Sef Stamura Ancona, che migliora nettamente il suo primato con 57”38. Tra gli uomini sfiora il personale Ndiaga Dieng (Atl. Avis Macerata), al secondo posto in 49”03, ma c’è anche un nuovo acuto dello junior Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona), autore di un notevole 49”31 alla seconda esperienza sulla distanza per firmare il quarto tempo complessivo davanti a Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) che scende a 49”38 nella gara vinta dal triestino Paolo Messina (Fiamme Gialle, 47”77).

Borga vince



Nella sfida dei 60 metri tra quattrocentiste azzurre si prende il successo Rebecca Borga con 7”43 togliendo tre centesimi al personale dopo tre anni. La veneziana delle Fiamme Gialle riesce a superare la siciliana Alice Mangione (Esercito), primatista italiana della 4x400 e argento europeo indoor in staffetta, che chiude in 7”48 al debutto sulla distanza. Per entrambe in precedenza il tempo di 7”54 nel primo round in cui il miglior risultato parziale è della promessa Camilla Duri (Studentesca Rieti Milardi, 7”51). La vicecampionessa italiana cadette Michela Pierantoni (Atl. Fabriano) corre due volte in 7”80 che vale il decimo posto, all’esordio nella categoria allieve. A proposito di under 18: nel lungo si impone il sangiorgese Filippo Angelini (Team Atl. Marche) con il record personale di 6.50. Sulla pedana dell’asta quarta la junior Rachele Tittarelli (Atl. Avis Macerata) alla misura di 3.20 e quinta Ludovica Zanardini (Collection Atl. Sambenedettese), 3.10 nella prima gara tra le allieve, mentre è sesta la compagna di club Elena Scolastra (Collection) che pareggia il suo primato di 3.10.

Protagonista nel meeting giovanile del mattino è il cadetto Manuel Rogani.

Arriva il primato marchigiano indoor under 16 per merito del giovane mezzofondista della Sef Stamura Ancona, non ancora quindicenne, al traguardo con il tempo di 1’28”36 nei 600 metri. Dopo dieci anni viene così migliorato il record di 1’29”51 stabilito nel 2014 da un atleta che poi si è portato al vertice assoluto anche a livello internazionale: Simone Barontini, con cui condivide l’allenatore Fabrizio Dubbini. È suo il primo record regionale dell’anno. Nel prossimo fine settimana, in programma altri tre meeting al PalaCasali in vista degli eventi tricolori di febbraio