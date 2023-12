Atleta dell'Anno 2023, in nomination anche il marchigiano Gianmarco Tamberi. Ecco come e dove votare

C'è anche il marchigiano Gianmarco Tamberi tra i candidati dell'Atleta dell'Anno 2023. Le nomination sono online sui sociale della Fidal: il verdetto verrà ufficializzato giovedì 28 dicembre e i vincitori saranno decretati sulla base dei voti arrivati sui social dell'Atletica italiana e quelli della giuria di esperti.

Atleta dell'Anno 2023, in nomination anche Gimbo

Sette categorie in gara: uomo, donna, squadra, stella nascente maschile e femminile, master maschile e femminile. Fino a giovedì prossimo, 28 dicembre, alle ore 12, tutti gli appassionati avranno la possibilità di votare, cliccando ‘mi piace’ sulle foto dei propri atleti preferiti, pubblicate sui profili Instagram e Facebook dell’Atletica Italiana.

Ai fini della classifica finale, il voto social varrà per 1/3, mentre i restanti 2/3 saranno determinati dalle preferenze espresse da una giuria di esperti (composta da Presidenza federale, Consiglio federale, Direzione tecnica e panel di giornalisti) chiamati a scegliere fino a un massimo di tre nomi per ogni categoria. I vincitori del concorso Atleta dell’Anno 2023 saranno proclamati nella giornata del 28 dicembre, al termine delle operazioni di voto.



ECCO LE CATEGORIE E LE NOMINATION

UOMO DELL’ANNO



Iliass AOUANI

Primato italiano maratona

Andy DIAZ

Primato italiano salto triplo

Campione della Diamond League

Leonardo FABBRI

Argento Mondiali Budapest getto del peso

Samuele CECCARELLI

Oro Europei indoor Istanbul 60 metri

Emmanuel IHEMEJE

Finalista Mondiali Budapest salto triplo (ottavo)

Marcell JACOBS

Argento Europei indoor Istanbul 60 metri

Massimo STANO

Finalista Mondiali Budapest 35 km marcia (settimo)

Claudio STECCHI

Primato italiano indoor salto con l’asta

Gianmarco TAMBERI

Oro Mondiali Budapest salto in alto

Zane WEIR

Oro Europei indoor Istanbul getto del peso







DONNA DELL’ANNO



Nadia BATTOCLETTI

Argento Europei cross

Primato italiano 5000 metri



Roberta BRUNI

Primato italiano salto con l’asta

Primato italiano salto con l’asta indoor

Dariya DERKACH

Argento Europei indoor Istanbul salto triplo

Finalista Mondiali Budapest (ottava)

Zaynab DOSSO

Primato italiano 100 metri

Primato italiano 60 metri indoor

Sara FANTINI

Finalista Mondiali Budapest (sesta) lancio del martello

Ayomide FOLORUNSO

Finalista Mondiali Budapest (sesta) 400 ostacoli

Primato italiano

Larissa IAPICHINO

Argento Europei indoor Istanbul salto in lungo

Primato italiano indoor

Finalista Mondiali Budapest (quinta)

Oro Europei U23 Espoo

Daisy OSAKUE

Primato italiano lancio del disco

Antonella PALMISANO

Bronzo Mondiali Budapest 20 km marcia

Sofiia YAREMCHUK

Primato italiano maratona







STELLA NASCENTE - UOMO

Simone BERTELLI

Oro Europei U20 Gerusalemme salto con l’asta

Andrea COSI

Argento Europei U23 Espoo 20 km marcia

Giuseppe DISABATO

Bronzo Europei U20 Gerusalemme 10.000 marcia

Michele FINA

Bronzo Europei U23 Espoo lancio del giavellotto

Mattia FURLANI

Oro Europei U20 Gerusalemme salto in lungo

Daniele GROOS

Bronzo Europei U20 Gerusalemme 200 metri

Francesco GUERRA

Argento Europei U23 Espoo 10.000 metri

Lorenzo SIMONELLI

Argento Europei U23 Espoo 110 ostacoli

Edoardo STRONATI

Argento Europei U20 Gerusalemme salto in alto







STELLA NASCENTE - DONNA

Aurora BADO

Bronzo Europei U23 Espoo 10.000 metri

Elena CARRARO

Argento Europei U23 Espoo 100 ostacoli

Giulia GABRIELE

Argento Europei U20 Gerusalemme 10.000 marcia

Alexandrina MIHAI

Argento Europei U23 Espoo 20 km marcia

Sara NESTOLA

Argento Europei U23 Espoo 10.000 metri

Great NNACHI

Argento Europei U20 Gerusalemme salto con l’asta

Erika SARACENI

Oro Eyof Maribor salto triplo







SQUADRA DELL’ANNO



ITALIA EUROPEI A SQUADRE

Vittoria Europei a squadre-Coppa Europa Chorzow

STAFFETTA 4x100 UOMINI

Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu

Argento Mondiali Budapest

STAFFETTA 4x100 DONNE

Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese

Finalista Mondiali Budapest (quarta)

Primato italiano

STAFFETTA 4x400 DONNE

Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari, Eleonora Marchiando

Argento Europei indoor Istanbul

Primato italiano indoor

Alice Mangione, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Giancarla Trevisan (in batteria Ayomide Folorunso)

Finalista Mondiali Budapest (settima)

Primato italiano

STAFFETTA 4x400 UOMINI

Edoardo Scotti, Riccardo Meli, Lorenzo Benati, Davide Re (in batteria Alessandro Sibilio)

Finalista Mondiali Budapest (settima)

STAFFETTA 4x100 UOMINI UNDER 23

Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci, Junior Tardioli (in batteria Angelo Ulisse)

Oro Europei under 23 Espoo

STAFFETTA 4x400 UOMINI UNDER 23

Luca Sito, Riccardo Meli, Francesco Domenico Rossi, Lorenzo Benati (in batteria Andrea Panassidi e Matteo Raimondi)

Oro Europei under 23 Espoo

MARCIA UOMINI

Francesco Fortunato, Massimo Stano, Andrea Cosi, Gianluca Picchiottino

Oro Europei a squadre 20 km Podebrady

MARCIA DONNE

Antonella Palmisano, Valentina Trapletti, Alexandrina Mihai, Eleonora Giorgi

Oro Europei a squadre 20 km Podebrady

MONTAGNA

Cesare Maestri, Xavier Chevrier, Alberto Vender, Luciano Rota

Argento Mondiali Innsbruck







MASTER DELL’ANNO - UOMO

Livio BUGIARDINI

4 ori Europei Pescara 200, 400, 4x100, 4x400 M75

Pellegrino DELLI CARRI

3 ori Europei Pescara martello, martello m.c., pentathlon lanci M45

Claudio FAUSTI

3 ori Europei Pescara 200, 400, 4x400 M55; 2 ori Mondiali indoor Torun 200, 400 M55; record europeo indoor 400 M55

Marco MASTROLORENZI

2 ori Europei Pescara alto, asta M60

Luciano MOSER

3 ori Europei Pescara 10 km, cross, cross a squadre M70; 3 ori Mondiali indoor Torun 3000, cross, cross a squadre M70; record mondiale indoor 3000 M70

Romolo PELLICCIA

3 ori Europei Pescara marcia 5000, 10 km M85, 10 km a squadre M80; record mondiale marcia 10 km M85; record mondiale indoor marcia 3000 M85







MASTER DELL’ANNO - DONNA

Patrizia ALETTA

2 ori Europei Pescara martello, pentathlon lanci W50

Serena CARAVELLI

2 ori Europei Pescara 80hs, 4x100 W40; 2 ori Mondiali indoor Torun 200, 60hs W40

Elena FUSTELLA

1 oro Europei Pescara 5000 W60; 2 ori Mondiali indoor Torun 3000, 10 km corsa W60

Carla PRIMO

3 ori Europei Pescara 5000, cross, cross a squadre W50; 2 ori Mondiali indoor Torun 10 km corsa, cross W50

Cristina SANULLI

4 ori Europei Pescara 100, 200, 4x100, 4x400 mista W50; 1 oro Mondiali indoor Torun 200 W50; record europeo 4x100 W50

Ingeborg ZORZI

3 ori Europei Pescara 80hs, alto, eptathlon W75