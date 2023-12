Collare d'oro, Tamberi e Marini tra i 72 premiati dal Coni. Assente Bagnaia

«Noi festeggiamo qualcosa che è già successo, è il bello dello sport che corre veloce» ha detto Tamberi, la vera star tra le star. Sono stati settantadue gli atleti premiati nella Palestra Monumentale del Coni con il "Collare d'oro", la massima onorificenza sportiva concessa dal Comitato Olimpico Nazionale. Numeri da record per un anno non olimpico, presentati su Rai 2 da Andrea Fusco e Simona Rolandi. «Per noi è un premio molto ambito ma siamo già proiettati al prossimo obiettivo, al prossimo sogno. Devi staccare dal presente e rivivere il passato per godertelo» ha spiegat Tamberi.

I nostri premiati

Davanti a Malagò e Pancalli, i padroni di casa, è stata premiata la squadra di tennis italiana, con Jannik Sinner e il capitano non giocatore Filippo Volandri, le magnifiche ragazze del fioretto femminile, oro continentale, i campioni del mondo Pecco Bagnaia (assente), Tommaso Marini e Gimbo Tamberi.

L'emozione

Presente per la Ducati il manager Luigi Dall'Igna: «Battaglia fratricida, una battaglia sportiva fantastica, emozionante, con Pecco che nella seconda parte di stagione non era il più veloce in pista ma ha dimostrato di essere campione nella tenacia.

Mi dispiace che non sia qua oggi». Il prossimo anno cisarà l'esordo della Ducati in Motocross.

Tra le donne premiate, tra le altre, Federica Brignone, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, Bebe Vio, Caterina Banti e Ruggero Tita. Emozionante la testimonianza del professor Antonio Dal Monte, insignito del Collare d'Oro al pari di Massimo Zanetti della Virtus Bologna. Premiati anche i campioni paralimpici.