Tamberi conquista la finale dei Mondiali. Ma quanti brividi dopo i due errori a 2,28. Il discorso da leader del capitano azzurro: «Pensate a quello che sognate». Il video

BUDAPEST - E' il Mondiale, appuntamento attesissimo. Ma almeno per oggi si parla solo di qualificazioni con il Gianmarco Tamberi che entra in gara a 2.22 che supera il primo esame senza problemi accompagnato dall’applauso ritmato di tutto lo stadio, così come per Barshim e lo statunitense Harrison, gli altri due principali favoriti per l’oro. Bene anche Marco Fassinotti (2.22 al primo tentativo, dopo un errore a 2.14 e 2.18) mentre Sottile ha un errore a 2.22 dopo aver superato senza problemi le prime due quote.

Il discorso del capitano azzurro

Errore a 2,25 poi Gimbo si riscatta subito

Ma ecco l'imprevisto con il primo errore di Gianmarco Tamberi nelle qualifiche del salto in alto a 2.25, come anche per Stefano Sottile, dopo aver superato 2.22 al terzo tentativo, e Marco Fassinotti (2.22 al primo tentativo).

Ma le preoccupazioni durano poco. Concentrazione, bella rincorsa ed esame superato: buono il secondo salto per Gianmarco Tamberi ed anche per Marco Fassinotti, entrambi nel gruppo A ed entrambi promossi a 2.28 dopo aver superato con sicurezza la misura di 2.25 al secondo tentativo.

Disco rosso per Stefano Sottile nella qualificazione dell’alto: tre nulli a 2.25. Si sale a 2.28 con diciotto atleti, tra i quali Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti, autore del suo record stagionale. Promozione diretta a 2.30 per i migliori dodici.

Due errori a 2,2 poi la reazione di Gimbo

Marco Fassinotti supera 2.28 al secondo tentativo e ipoteca la finale dell’alto, Gimbo Tamberi commette due errori e si ritrova con le spalle al muro: o centra la misura al terzo tentativo o, per numero di errori, è eliminato. Ma Gimbo Tamberi ha carattere oltre che classe e supera i 2.28 alla terza prova, ora la finale è ipotecata.

Tamberi in finale (con Fassinotti): è ufficiale

Questione di minuti ed arriva l'ufficialità: Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti (miglior risultato degli ultimi sei anni), con 2.28, conquistano la finale dell’alto (a tredici) di martedì sera.