La meraviglia di Budapest: una metropoli nella storia. Spirito moderno e fascino tutti da vivere

Storia, spirito moderno e fascino innegabile: Budapest non è solo la capitale dell'Ungheria ma una metropoli che, pur non dimenticando la propria storia, vuole diventare uno dei luoghi turistici più amati dai viaggiatori. È una città unica, che abbraccia il Danubio e ne diventa uno scrigno capace di custodirlo con amore. Budapest nacque ufficialmente nel 1873 dall'unione delle città storiche di Buda e Obuda, situate a ovest del Danubio, con l'abitato di Pest, posto sulla riva opposta del fiume e anch'esso di antiche origini. Tante sono le cose da fare e vedere, a partire dai musei che impreziosiscono la capitale ungherese.

L'arte e le terme

Tra questi sicuramente la galleria nazionale, il museo delle arti orientali e il museo "Franz Liszt".

Liszt non solo visse in questa casa, ma fondò anche un'accademia musicale nella città. Vari oggetti sono qui raggruppati, tra cui documenti, mobili e due pianoforti, su cui il musicista suonava e componeva. Poi impossibile non provare uno dei tanti bagni termali magari preceduta da una visita al museo del vino ungherese, ospitato in una cantina che si estende su 250 metri quadrati nelle cui sale si organizzano corsi sul vino, degustazioni e convegni. Per avere un'idea della gastronomia locale è consigliato visitare il mercato centrale capace di offrire una grande varietà di bancarelle su tre piani. La maggior parte delle bancarelle al pianterreno offre carni, dolci, caramelle, caviale, spezie come la paprica e vini come il Tokaji. Il secondo piano ospita soprattutto ristoranti, negozi di souvenir e uno stand che serve i langos fritti. Impossibile poi non vivere la bellezza della vita notturna di una delle capitali più vivici del mondo. Visto l'approssimarsi del Natale, è sicuramente consigliata una visita in piazza Vorosmarty, che offrirà la cornice e l'atmosfera ideale per i preparativi delle feste. Uscendo dalla capitale vale sicuramente il tempo e i 90 chilometri di viaggio il lago Balaton. Il "mare magiaro" per la ricchezza di piante e animali rari e per la presenza di formazioni geologiche particolari è stato istituito nel 1997 il Parco nazionale omonimo. Inoltre vi sono resti pietrificati del "mare della Pannonia" nel Parco Nazionale, che comprende i monti Keszthely, in cui si possono trovare specie rare di piante. Il territorio paludoso del "piccolo Balaton" (Kis-Balaton) si distingue per le sue riserve naturali di uccelli e bufali. Altro luogo di grande fascino, patrimonio Unesco a meno di 100 km da Budapest, è il villaggio di Holloko con i suoi dintorni che comprende l'antico nucleo del villaggio, il castello medievale in rovina che si staglia in alto e la natura circostante. Il complesso di edifici popolari è rappresentato da 55 abitazioni e dalla chiesa. Altra città da visitare è Pecs, questa volta a sud di Budapest. Una città dal grande fascino e dalle antiche origini. Si può trovare infatti un altro patrimonio Unesco, ovvero il cimitero paleocristiano al IV secolo, contenente i resti di una chiesa paleocristiana e diverse cappelle funerarie.