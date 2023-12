ANCONA Assecondano il boom dei mercatini di Natale, le nuove rotte del Raffaello Sanzio. Con i voli di continuità per Milano, Napoli e Roma o ancora destinazioni come Monaco di Baviera, Parigi e pure Barcellona possono concretizzare la voglia di mercatini e di shopping natalizio che sono oggi la gita fuori porta preferita degli italiani. Un momento relax, secondo un’indagine realizzata da Astra Ricerca ad inizio autunno, programmato addirittura con settimane di anticipo (30%) che supera la voglia di città d’arte (27,5%), di vacanze in montagna (21,8%) e di vacanze esotiche all’estero (8,6%). Un turismo in grande crescita motivato soprattutto dal desiderio di godere dell’atmosfera di questi momenti di festa (62%), dall’aspetto enogastronomico con l’assaggio dei prodotti tipici locali (49%) ma anche dall’opportunità di acquistare prodotti artigianali (34%) e di poter parlare con i piccoli produttori di cibo e oggettistica (17%).

Lo shopping



Di fatto, dallo studio emerge che lo shopping sia guidato in primo luogo dall’artigianalità dei prodotti offerti (42,1%) e dalla loro esclusività (21,3%). «Tuttavia, non so quante queste rotte regolari su Milano, Napoli e Roma - osserva Leandro Santini di Santini Viaggi di Fabriano - siano davvero interessanti per chi vuole visitare i mercatini natalizi. Dalla nostra esperienza, le persone amano l’atmosfera della gita, preferiscono spostarsi in gruppo e chiedono l’organizzazione di pullman. Ma forse una volta queste rotte entrate a sistema, organizzeremo diversamente la logistica». Precisa, comunque, che «questi voli a prezzi calmierati per chi risiede nelle Marche sono molto apprezzati dalle famiglie: collegando le Marche con Napoli, Linate, Fiumicino, Monaco di Baviera, Tirana e Charleroi facilitano il ricongiungimento per le feste. Unica pecca: il conseguimento del bagaglio e della carta d’imbarco».



Le valige da reimbarcare



Spiega che siccome non esiste un accordo tra Aeroitalia e i principali vettori europei, il viaggiatore all’atterraggio non è in transito ma deve ogni volta registrarsi e reimbarcare le valigie, il che rende più complicato il viaggio. Ludovico Scortichini, Ad di Go World e Presidente Confindustria Marche gruppo Turismo - conferma che avere rotte imperniate su hub importanti come Milano, Roma, Monaco di Baviere, Parigi permette ai tour operator di organizzare qualsiasi tipo di viaggio. Ma la congiuntura attuale non consente di sfruttare appieno tutte le opportunità perché la richiesta di viaggio all’estero anche per Capodanno è sottotono. «Nonostante la guerra sia a migliaia di chilometri - osserva .- c’è un certo timore ad andare verso i mari caldi in particolare del Medio Oriente e dell’Egitto mentre per le altre destinazioni, la rinuncia è principalmente economica. L’inflazione, l’innalzamento dei tassi di interessi dei mutui - chiosa - hanno eroso i risparmi delle famiglie con reddito medio basso mentre i tassi dei prestiti al consumo stanno scoraggiando di spendere investendo su un viaggio. Quindi - conclude - se le vacanze rimangono uguali sicuramente per i marchigiani del segmento alto, per il medio basso si stanno riducendo sia dal punto di vista numerico, sia per la durata. Chi doveva fare una settimana, opta per cinque giorni, chi deve fare di lungo raggio preferisce andare vicino».



Da Tirana a Bruxelles



Intanto tra partenze e arrivi sono ben 202 i voli garantiti dall’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara. Sono 104 quelli di Aeroitalia per Roma, Milano, Napoli e Barcellona; 41 i voli con Volotea per Palermo, Catania e Parigi; 21, quelli con Lufthansa per Monaco; 19 tra Alba Wings e Wizz Air per Tirana e 17 con gli aerei di Ryanair per Bruxelles, Londra e Catania che riprenderanno con il mese di gennaio. Programmando con anticipo i voli, c’è modo di fare viaggi a prezzi molto interessanti. Quelli di continuità territoriale per Napoli, Milano, Roma, salvo rare eccezioni, sono a 59,90 euro.

I più economici sono verso Bruxelles Charleroi e Londra. Si va in Belgio a partire da 14,99 euro e si raggiunge l’aeroporto di Stansted di Londra a partire da 16,25. Parigi con arrivo ad Orly costa solo 33 euro. Un euro in meno della destinazione Palermo o Catania od ancora Cagliari. A differenza del mese di luglio scorso dove viaggiare dalla città dorica verso la Sicilia costava di più che raggiungere la ville lumière.