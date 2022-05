Sorpresa: Samb ultima nella graduatoria delle vincenti dei playoff, il ripescaggio in C è lontano

SAN BENEDETTO Si fa ancora più in salita l’operazione ripescaggio per la Samb. La grande euforia provata dai tifosi per la vittoria nella finale playoff di domenica a Roma contro il Trastevere va a sbattere contro il regolamento della Figc per colmare l’eventuale vacanza di organico nel prossimo campionato di Serie C. Infatti, oltre ai due criteri legati alla scorsa stagione che escludono le società non ammesse in C nella scorsa stagione, nella graduatoria delle vincenti dei playoff di girone di Serie D i rossoblù sono attualmente all’ultimo posto. La graduatoria si forma con la media punti di ciascuna squadra, oltre a dei bonus legati alla classifica “Giovani D Valore” per l’impiego degli under.

Questa la graduatoria provvisoria che si basa essenzialmente sulla media punti: al primo posto c’è il Lentigione con 2,18 di coefficiente punti, al secondo il Poggibonsi con 2,17, al terzo la Cavese con 2,13, al quarto l’Union Clodiense con 2,11, al quinto il Francavilla con 1,86, al sesto la Casatese con 1,68, al settimo il Varese con 1,65 e infine all’ottavo la Samb con 1,61. In attesa della disputa dei playoff del girone G, questa è la situazione nel raggruppamento: Nuova Florida e Torres con 1,94, l’Arzachena con l,88 e l’Afragolese con 1,70. Tutte e quattro hanno un coefficiente superiore alla Samb.

