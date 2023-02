Coppa Italia, coach Repesa espulso: «Complimenti a Brescia ma non mi è piaciuto il metro arbitrale»

La sconfitta perfetta. Nel senso che tutto è andato storto per la Vuelle: male in attacco, bassa intensità, nervosismo (con Repesa espulso, dopo una serie di decisioni arbitrali francamente molto rivedibili). Coach Jasmin Repesa a fine match in sala stampa ha commentato così il match disputato contro la Germani Brescia: «Complimenti a Brescia per la vittoria; devo ringraziare i ragazzi per quanto fatto fino a questo momento poiché raggiungere la semifinale di Coppa Italia con diversi giocatori con importanti limiti in termini di condizioni fisiche rappresenta un risultato straordinario dato che non abbiamo potuto esprimerci al meglio».

«Chiedo scusa a tutti ma non ho capito la decisione degli arbitri»

«Stasera abbiamo pagato la grande aggressività di Brescia - ha rimarcato il coach che Ario Costa, pochi giorni fa, ha definito come il miglior allenatore d'Europa - anche se devo sottolineare il fatto che non mi è piaciuto il metro arbitrale utilizzato nel corso dei 40 minuti. Chiedo scusa alla squadra, al club e ai tifosi per l’espulsione anche se io non ho capito il motivo della decisione degli arbitri».