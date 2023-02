Carpegna Prosciutto-Germani vale la finalissima. Pesaro e Brescia con il fiato sospeso

TORINO - Per la finale. Per giocare anche domani. Per rimanere a Torino. Per continuare a sognare. Ecco Carpegna Prosciutto-Germani, ecco Pesaro-Brescia, ecco la sfida che vale la finalissima. Repesa contro Magro, Delfino contro Della Valle, la stloria (pesarese) contro la modernità (lombarda). Tanti contenuti per una sfida che a partire dalle 20,45 terrà con il fiato sospeso due città intere.

Pesaro ha domato Varese in semifinale, Brescia ha spedito a casa la favorita numero uno, l'Olimpia Milano ma capire chi ha i favori del pronostico è esercizio complicato, meglio aspettare il responso del campo.