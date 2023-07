PESARO Coach Maurizio Buscaglia domani sarà nuovamente in città e si fermerà qualche giorno, per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della nuova stagione e probabilmente per chiudere anche il mercato biancorosso con l’ingaggio dell’ultimo giocatore mancante per completare lo scacchiere biancorosso, che al momento è ancora senza il centro titolare. A tal proposito ieri alla Vuelle è stato accostato il nome di Gavin Schilling ala grande di nazionalità tedesca, ma di scuola americana, considerato che ha militato nella formazione degli Spartans, squadra di basket della Michigan State University e che nello scorso campionato ha giocato nel campionato francese con la formazione di Limoges CSP. In precedenza nei suoi primi quattro anni da professionista Schilling in Germania ha vestito le maglie di Ulm per due anni, Braunschweig e Bayern Monaco. Ad oggi questo giocatore è uno dei profili che sta valutando la Vuelle, ma chiaramente non è il solo nome che hanno in mano dirigenti e staff tecnico biancorosso.



La trattativa



Se l’affare dovesse andare in porto, visto che al momento le parti sembrano ancora essere distanti, per la Carpegna Prosciutto sarebbe davvero un ottimo colpo sotto canestro. Quella che sta costruendo la Vuelle, nonostante manchi ancora un tassello fondamentale come il centro, è una formazione versatile e c’è tanta curiosità in tutto l’ambiente nel vedere all’opera i nuovi giocatori. La Carpegna Prosciutto tra giocatori confermati e nuovi sembra essere riuscita a creare il giusto mix tra esperienza e gioventù.

Chiaramente poi come sempre sarà il campo a dare il verdetto finale e a dire se il gruppo a disposizione di coach Buscaglia nel lavoro prestagionale e poi con il passare dei mesi sarà riuscito a trovare la giusta chimica a livello di squadra, in modo da poter esaltare le caratteristiche dei singoli, ma sempre all’interno di un contesto di squadra ben definito. Nel frattempo a breve dovrebbe arrivare l’ufficializzazione della data del raduno della prima squadra e il conseguente programma del precampionato, che ad oggi vede la Carpegna Prosciutto impegnata nel Trofeo Carlo Lovari a Lucca il 15 e 16 settembre assieme a Venezia, Tortona e Pistoia, come ufficializzato dagli organizzatori del quadrangolare. Il 23 e 24 settembre invece come reso noto dal comunicato stampa emesso da Treviso in occasione dell’ufficializzazione delle sue date del precampionato, i biancorossi saranno a Jesolo assieme a Reggio Emilia, Venezia e Nutribullet. Anche la Lega Basket, forse già in questa settimana, dovrebbe annunciare il nuovo calendario in vista della stagione 2023-24, che prenderà il via (anticipi permettendo) domenica 1 ottobre.



Il mercato

Intanto per quanto riguarda le ultime di mercato ieri Treviso ha ufficializzato la sua nuova guardia. Si tratta dello statunitense Deishuan Booker. Infine ieri pomeriggio primo allenamento per l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco a Folgaria, in cui è impegnato anche Riccardo Visconti guardia della Carpegna Prosciutto, che potrà sfruttare questa occasione per crescere ancora in alcuni aspetti del gioco sia a livello individuale che di squadra.