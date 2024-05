C'è l'annuncio ufficiale: la Juventus ha esonerato Max Allegri

TORINO - Se ne parlava da diverse ore, il destino di Max Allegri era appeso ad un filo. E poco dopo la chiusura della Borsa ecco l'annuncio ufficiale con la società bianconera che ha esonerato il suo tecnico. Fine della storia tra Juventus e Massimiliano Allegri.

Una giornata rovente quella di oggi per Allegri che è tornato alla Continassa. Dopo aver diretto l'allenamento mattutino ed essere passato dalla redazione di Tuttosport per riappacificarsi con il direttore Guido Vaciago, il tecnico della Juventus è rientrato nel quartier generale bianconero poi poco prima delle 17,30 la comunicazione ufficiale: esonero.



Il finale tutt'altro che dolce non rovina la storia dell’allenatore nel club: Max Allegri si congeda come uno dei più vincenti della Juventus di tutti i tempi. Con l’ultima Coppa Italia vinta è infatti diventato anche il tecnico con più vittorie nella competizione, per il club si è trattato invece della quindicesima Coppa Italia. Allegri ha vinto in tutto dodici trofei alla Juventus: cinque scudetti, due Supercoppe e cinque Coppa Italia (oltre a due finali di Champions League perse).