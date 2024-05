Campobasso e Pergolizzi vincono il campionato e si separano: l'addio è ufficiale

CAMPOBASSO - Questione di scelte, ci mancherebbe. Ma certe volte neanche vincere basta. Eccone una eloquente dimostrazione perchè a Campobasso con il club molisano, neo promosso in Serie C ecco la separazione con mister Rosario Pergolizzi. Il tecnico siciliano, ascolano d’adozione, dopo aver vinto il campionato respingendo le insidie prima della Samb e e poi dell'Aquila non siederà sulla panchina rossoblù per la poule scudetto.

Il comunicato del Campobasso

"Al termine di una strepitosa stagione sfociata nella promozione nel campionato di Serie C, Campobasso F.C e l’allenatore Rosario Pergolizzi comunicano di aver, di comune accordo e in piena serenità, deciso di non rinnovare il rapporto contrattuale per la prossima stagione, così anche da favorire reciprocamente la possibilità di programmare il futuro.



A guidare la squadra rossoblù nella prosecuzione della poule scudetto sarà il tecnico Giovanni Piccirilli.



La società Campobasso F.C augura a mister Pergolizzi le migliori fortune, consapevole che occuperà sempre un posto di rilievo nella storia di questo club".