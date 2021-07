Diretta Olimpiadi, delusione spada: Italia fuori ai quarti. Nel tiro con l'arco Boari in semifinale

Sabato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è il giorno dell'atletica, la regina dei Giochi. Alle 2.15 qualificazioni del salto in alto con protagonista Gianmarco Tamberi, che strappa il pass per la finale saltando 2.28 al secondo tentativo. Per le prime medaglie dell'atletica però si dovranno aspettare le 13.30 con i 10.000 metri. Ancora una delusione dalla scherma, con la squadra di spada di Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Marco Fichera, Gabriele Cimini eliminati ai quarti con la Russia. Poi la semifinale di K1 con De Gennaro che si è qualificato con il secondo tempo e Boari ai quarti di tiro con l'arco. Nel primo pomeriggio (intorno alle 13.40) torna in vasca Paltrinieri dopo l'argento di ieri: ci sono le batterie dei 1500 stile libero. L'Italvolley maschile contro l'Iran.

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Medagliere Olimpiadi tempo reale

Aldo Montano piange dopo aver visto il video delle medaglie vinte in carriera: «Il dopo fa paura»

Nel programma olimpico di #Tokyo2020 fa il suo esordio l’atletica leggera. Sarà un venerdì da non perdere. ✌️🔥#ItaliaTeam pic.twitter.com/Slz1bz0Wod — CONI (@Coninews) July 29, 2021

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 8.42 LUCILLA BOARI IN SEMIFINALE!

Bravissima Lucilla Boari, che batte la cinese Wu 6-2 e a 24 anni diventa la prima italiana di sempre a conquistare la semifinale alle Olimpiadi nell'individuale di tiro con l'arco. Ora affronterà la russa Elena Osipova nella semifinale delle 9 italiane.

Ore 8.30 TIRO CON L'ARCO, È L'ORA DI LUCILLA BOARI

Lucilla Boari a caccia della semifinale: l'azzurra sfida la cinense Wu nei quarti di finale di tiro con l’arco donne.

Ore 8.00 CANOA SLALOM: DE GENNARO FUORI IN SEMIFINALE

Giovanni De Gennaro fuori in semifinale nella canoa slalom K1. Dopo il primo e il secondo posto delle qualificazioni, l'azzurro ha chiuso al 14° posto.

Ore 7.10 CANOA SLALOM, VIA ALLA SEMIFINALE

Comincia la semifinale di canoa slalom maschile K1 con l'azzurro Giovanni De Gennaro.

Ore 6.45 JUDO, CADE IL REGNO DI RINER: BATTUTO DA BASHAEV

Niente terzo oro olimpico per Teddy Riner nel judo. Lo scontro con Bashaev è stato vinto dal russo da un ippon nel golden score. Riner aveva una striscia di imbattibilità lungo 154 incontri. Lo scontro tra colossi dei +100 kg va al russo Tamerlan Bashaev. Teddy Riner deve dunque dire addio al sogno di andare caccia del terzo oro per raggiungere Tadahiro Nomura (nei 60 kg - 1996, 2000 e 2004). Decisivo l’ippon del russo al golden score. Un verdetto clamoroso per le aspettative della Francia, dove Riner è uno dei personaggi più famosi grazie anche alla sua striscia di imbattibilità da 154 incontri. Nel pomeriggio, dalle 10 in Italia, il colosso transalpino combatterà nei ripescaggi per il bronzo.

Ore 5.40 ATLETICA, 100 METRI: BONGIORNI IN SEMIFINALE

Che brava Anna Bongiorni! L'azzurra si qualifica per le semifinali dei 100 metri chiudendo al terzo posto la sua batteria con il tempo di 11''35.

Ore 5.35 SCHERMA, SPADA A SQUADRE: ITALIA ELIMINATA DALLA RUSSIA

Ancora una delusione per la scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri della spada maschile (a Rio 2016 medaglia d'argento) sono stati eliminati dalla Russia al primo incontro, valido per i quarti di finale, della prova a squadre. L'Italia - con in pedana Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garrozzo - ha perso con i russi per 45-34.

Ore 4.55 ATLETICA, SIBILIO E BELLÒ AVANTI

Alessandro Sibilio chiude al terzo posto la batteria dei 400 ostacoli e strappa il pass diretto per la semifinale. A Elena Bellò invece serve il ripescaggio negli 800 metri: il suo è il 14° tempo di giornata, sufficiente per andare avanti.

Ore 4.50 NUOTO, PANZIERA FUORI DALLA FINALE

Margherita Panziera è fuori dalla finale dei 200 dorso dopo aver già faticato in batteria ieri: «Ho provato a fare una gara più aggressiva, ma mi mancavano energie e non ne avevo più. Ho lottato, non so perché ma non ne avevo più. Facevo tempi assurdi in allenamento fino a due settimane fa. Non c'è una cosa diversa che avrei fatto, non ho rimpianti, capita. Ho dato il 100%, sono mancate le energie in questa settimana».

Ore 4.35 PUGILATO DONNE, NICOLI FUORI AGLI OTTAVI NEI -60 KG

Rebecca Nicoli è stata eliminata agli ottavi di finale del torneo di pugilato (categoria -60 kg), sconfitta 5-0 dall'irlandese Harrington.

Ore 4.30 TIRO CON L'ARCO, BOARI AI QUARTI CONTRO WU

L'avversaria di Lucilla Boari ai quarti di finale di tiro con l'arco femminile sarà la cinese Wu (alle 8.30 italiane).

Ore 4.15 BEACH VOLLEY, FUORI CARAMBULA-ROSSI

Nel beach volley Carambula-Rossi sono stati eliminati contro gli elvetici Heidrich-Gerson al tie break (14-21, 26-24, 13-15). Alle 9 in campo Nicolai-Lupo contro i polacchi Kantor-Losiak: sono già qualificati, ma in caso di successo vincerebbero il loro girone.

Ore 4.10 TAMBERI IN FINALE, BASTA 2.28

Tamberi è in finale di salto in alto: basta il 2.28 (saltato al secondo tentativo), nonostante la qualificazione diretta fosse prevista per 2.30. Ma in gara sono rimasti tredici atleti (dei 12 finalisti previsti) e quindi i giudici hanno stabilito lo stop. Finale in programma domenica. «Oggi l'importante era qualificarsi ma non è stata una bella gara - ha spiegato a Rai Sport. Ho dovuto cambiare qualcosa nei chiodi della scarpa, in gara ho avuto un po' più di difficoltà. I salti sono stati tutti brutti, in riscaldamento c'era qualcosa di meglio. Quella finale la aspetto da troppo per non divertirmi. Non vedevo l'ora, ho dato l'anima per essere qui negli ultimi cinque anni. Ogni giorno per tornare a camminare, correre e saltare: è stata una strada lunghissima, lo chiamavo sogno e ora è un obiettivo».

Ore 3.55 NUOTO, 100 FARFALLA: DRESSEL RECORD OLIMPICO

Nelle semifinali 100 farfalla prosegue lo show personale di Caeleb Dressel che stabilisce un nuovo record olimpico in 49''71, avvicinandosi anche al record del mondo (49''50).

Ore 3.45 ALTO, SOTTILE ELIMINATO. TAMBERI OK 2.28

Sottile è stato eliminato nella qualifica del salto in alto: non è riuscito a saltare 2.21. Gimbo Tamberi invece al secondo tentativo riesce a superare i 2.28.

Ore 3.40 TIRO CON L'ARCO, BOARI VA AI QUARTI

Lucilla Boari è ai quarti di finale del torneo di tiro con l’arco donne: battuta 6-5 allo spareggio Hanna Marusava (Bielorussia) dopo esser stata sotto 2-0.

Ore 3.30 ATLETICA, 3000 SIEPI, DUE AZZURRI SU TRE IN FINALE

Ala Zoghlami e Ahmad Abdelwahed sono i due finalisti azzurri per i 3000 siepi mentre è fuori il gemello di Ala, Osama, che chiude quarto la sua batteria in un 8’19”51 che non gli vale il ripescaggio.

Ore 3.20 SALTO IN ALTO, PER SOTTILE SECONDO ERRORE A 2.21

L'azzurro Stefano Sottile sbaglia anche il secondo salto a 2.21.

Ore 3.10 ATLETICA, 3000 SIEPI: ZOGHLAMI QUARTO, ABDELWAHED IN FINALE

Grandissima gara di Zoghlami nella batteria dei 3000 siepi: l'azzurro chiude quarto in 8'14''06 migliorando il suo personale di 3''59. Passando i primi tre di ogni batteria e i sei migliori tempi, potrebbe bastare per qualificarsi. Meglio ancora fa Ahmed Abdelwahed: il 25enne romano di origini egiziane è in finale grazie al terzo posto in batteria (8’12”71 il tempo).

Ore 2.30 TAMBERI OK

Gimbo Tamberi salta senza problemi 2.17.

Ore 2.25 SALTO IN ALTO, VIA ALLA QUALIFICAZIONE

Comincia il salto in alto: da superare 2.17, già saltata anche dall'altro azzurro (oltre a Tamberi) in gara, Stefano Sottile. In finale si va con 2.30 oppure arrivando tra i primi 12.

Il programma di oggi e gli italiani in gara

Ore 0:30 – GOLF maschile (secondo giro): GUIDO MIGLIOZZI, RENATO PARATORE

Ore 1:30 – EQUITAZIONE a squadre dressage (prima sessione): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO

Ore 1:30 – Ore 2:00 – ATLETICA maschile 3000 metri siepi (batterie): ALA ZOGHLAMI, OSAMA ZOGHLAMI, AHMED ABDELWAHED

Ore 2:15 – ATLETICA maschile salto in alto (qualificazioni): STEFANO SOTTILE, GIANMARCO TAMBERI

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (ottavi di finale): LUCILLA BOARI

Ore 2:55 – ATLETICA femminile 800 metri (batterie): ELENA BELLO

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): ADRIAN CARAMBULA/ENRICO ROSSI

Ore 3:00 – SCHERMA maschile spada a squadre (ottavi di finale): ITALIA

Ore 3:55 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (batterie): ALESSANDRO SIBILIO

Ore 4:00 – BOXE femminile -60kg (ottavi di finale): REBECCA NICOLI

Ore 4:20 – ATLETICA maschile lancio del disco (qualificazioni): GIOVANNI FALOCI

Ore 4:35 – NUOTO femminile 200 metri dorso (semifinali): MARGHERITA PANZIERA

Ore 4:40 – ATLETICA femminile 100 metri femminili (batterie): ANNA BONGIORNI, VITTORIA FONTANA

Ore 5:00 – VELA femminile Laser Radial (regate): SILVIA ZENNARO

Ore 5:00 – VELA maschile 470 (regate): GIULIO CALABRO’, GIACOMO FERRARI

Ore 5:10 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): PAOLO NICOLAI/DANIELE LUPO

Ore 10:30 – EQUITAZIONE individuale e a squadre dressage (seconda sessione): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO

Ore 12:00 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (batterie): ALESSANDRO MIRESSI, LORENZO ZAZZERI

Ore 12:00 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (batterie): GREGORIO PALTRINIERI, DOMENICO ACERENZA

Ore 12:00 – NUOTO femminile 4X100 metri staffetta mista (batterie): ITALIA

Ore 12:00 – NUOTO maschile 4X100 metri staffetta mista (batterie): ITALIA

Ore 12:00 – ATLETICA femminile 5000 metri (qualificazioni): NADIA BATTOCLETTI

Ore 12:05 – ATLETICA femminile salto triplo (qualificazioni): DARIYA DERKACH

Ore 12:25 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni): LEONARDO FABBRI, NICHOLAS JAMES PONZIO, ZANE WEIR

Ore 12:40 – VOLLEY maschile ITALIA-Iran

Ore 13:00 – ATLETICA staffetta mista 4X400 metri (batterie): ITALIA

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY femminile (gironi): MARTA MENEGATTI/VIKTORIA ORSI TOTH

Ore 13:30 – ATLETICA maschile 10000 metri (FINALE): YEMAN CRIPPA

Ultimo aggiornamento: 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA