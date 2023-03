Roberto Mancini, c'è un ricambio generazionale che funziona: il ct dell'Italia è diventato nonno di Sofia

Sconfitto in campo sulla panchina della Nazionale a Napoli, vincente fuori da quando è diventato nonno di Sofia. Non è un momento facile per il Ct Roberto Mancini, alle prese con un complicato rinnovo della Nazionale di calcio italiana che paga l'assenza di attaccanti e di difensori di livello, chiamata a riscattare lo schiaffo della mancata partecipazione agli ultimi Mondiali. Ieri, contro l'Inghilterra, ha esordito il centravanti oriundo (il 50esimo della storia italiana) Mateo Retegui mentre, a schermo di Donnarumma, il 35enne Acerbi ha giocato in tandem con l'italobrasiliano 32enne Toloi. Insomma, situazione non facile alla voce ricambio generazionale. E il paravento non può essere l'affollamento ormai strutturale di stranieri in ogni squadra (settore giovanile compreso) italiana. L'Inghilterra, che si è imposta meritatamente a Napoli ieri sera (1-2), cosa dovrebbe dire? Nelle ricche squadre di club, nonostante la presenza crescente e massiccia di stranieri, gli inglesi trovano spazio e i giovani talenti fioccano. Quindi, i problemi sono altri. E non dipendono da Mancini.

La figlia di Filippo

Sconfitto in campo, vincente fuori il ct marchigiano Roberto Mancini, papà di Filippo, Andrea (che nel 2010-11 giocò nel Fano) e Camilla, diventato da poco nonno della piccola Sofia, figlia di Filippo, 33 anni, il primogenito. Nonno giovanile che più giovanile di così forse non si può: Mancini in giro per Roma con la nipotina (nella foto di Diva e Donna) è uno spettacolo. Qui, il ricambio generazionale va a gonfie vele.