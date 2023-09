Barbara D'Urso, la nuova vita a Londra: i fan la rimpiangono, lei scopre luoghi nuovi. «Che bella giornata»

Barbara D'Urso, dopo essere stata esclusa dai palinsesti Mediaset e, quindi, dal suo Pomeriggio 5, ha trascorso un'estate all'insegna del divertimento e del buon cibo insieme ai suoi amici di sempre. Poi, la conduttrice ha deciso di trasferirsi a Londra e di vivere, perciò, una nuova avventura. I suoi fan la rimpiangono davvero e, ogni giorno, la implorano di tornare in televisione. Intanto, lei si gode la capitale dell'Inghilterra.

Barbara D'Urso a Londra

Barbara D'Urso sta vivendo un periodo molto positivo della sua vita perché, nonostante, abbia lasciato la televisione italiana, sta imparando l'inglese "sul campo". La conduttrice, infatti, si trova a Londra e tramite i contenuti che pubblica sul proprio profilo Instagram, tiene sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa e su come trascorre il tempo.

Ad esempio, oggi, domenica 17 settembre, Barbara, insieme a un'amica, si è recata a un tipico e caratteristico mercatino dei fiori.

La conduttrice, con un look sportivo (indossava pantaloni grigi della tuta, canotta nera e sneakers) si è lasciata immortalare per le viette che ha visitato e ha scritto: «Una bella giornata al mercato dei fiori», aggiungendo il suo marchio di fabbrica, l'hashtag "colcuore".

I commenti dei fan

Il post di Barbara D'Urso ha riscosso moltissimo successo e tanti dei suoi fan hanno commentato con frasi del tipo: «Sei sempre meravigliosa, manchi tanto in televisione», «Questo stacco dalla TV e i mille impegni, l'ha riportata a un equilibrio e un benessere evidentissimi, rilassata, bella , si gode le giornate, come si dice: 'Ogni male non viene per nuocere', una rinascita» oppure «Sono sicura che Londra ti ha già rubato il cuore».