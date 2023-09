Barbara D'Urso dall'Inghilterra a Senigallia con il taxi. Ecco come (e quando) la popolare artista torna in scena

È a vivere a Londra ma tornerà in scena nella Marche, a Senigallia, grazie a un "Taxi a due piazze". Barbara D’Urso sarà protagonista al Teatro La Fenice di Senigallia con due spettacoli: il 25 novembre 2023 alle ore 21.00 e il 26 novembre alle ore 17 con la Patagonia Pictures.

Incontrerà il pubblico

Quest’autunno Barbara D’Urso torna a teatro con “Taxi a due piazze”, la famosa commedia degli equivoci di Ray Cooney e ci regala una nuova versione al femminile per la regia di Chiara Noschese. Taxi a due piazze è dunque l’appuntamento da non perdere al Teatro La Fenice di Senigallia. Non solo: Barbara D’Urso incontrerà il pubblico il 25 novembre alle ore 17.00 prima dello spettacolo. Per info biglietti e promozioni: www.ciaotickets.com.