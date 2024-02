Inghilterra, arriva il cartellino blu per l'espulsione a tempo: la conferma del Telegraph

Dopo il VAR, strumento che ha stravolto il mondo del calcio, in Inghilterra sta per arrivare un'altra grande novità nel regolamento. Come riportato dal Telegraph, infatti, sta per arrivare l'introduzione del cartellino blu per le espulsioni a tempo.

Un nuovo strumento a disposizione dell'arbitro per espellere temporaneamente un calciatore in alcune situaizoni specifiche. L'IFAB (International Football Association Board) ha dato il via libera alla sperimentazione del cartellino blu, nuova penalità che permetterà al direttore di gara di allontanare dal terreno di gioco un giocatore per 10 minuti in occasione di proteste plateali o di falli tattici non pericolosi ma strategici per interrompere un'azione della squadra avversaria.

Secondo le indiscrezioni, la somma di due cartellini blu, o di uno blu e uno giallo porterà all'espulsione immediata di un calciatore.

Il 2 marzo potrebbe essere la data giusta per l'approvazione ufficiale della nuova penalità, in occasione del Congresso generale che si svolgerà a Glasgow. L'amministratore delegato della FA inglese, Mark Bullingham ha spiegato: «Le aree di intervento che abbiamo preso in esame sono in particolare quelle relative alle proteste, ma anche relative ai falli tattici. Quando i tifosi guardano le partite e si sentono frustrati nel vedere un contropiede rovinato per un fallo tattico. Abbiamo valutato se il cartellino giallo fosse sufficiente e siamo arrivati a considerare l'introduzione di un nuovo cartellino».