Tempesta Debi manda in tilt il Regno Unito: decine di voli cancellati a Heathrow, onde gigantesche sulle coste e venti a oltre 100 km/h

La tempesta Debi ha raggiunto il Regno Unito. Su Irlanda, Scozia e nord dell'Inghilterra soffiano venti superiori ai 100km/h che hanno registrato picchi di oltre 124 chilometri orari. Sono seguite una raffica di cancellazioni di voli e notevoli ritardi anche dei treni. La compagnia aerea British Airways ha annullato 50 voli solo dallo scalo internazionale di Heathrow.

Only I could come to West Kirby Marine lake to see the Great Northern Diver during storm Debi 😂🤣 I did actually see a bird that could be it but not sure. It looked too dark. Pics to follow pic.twitter.com/aEFkthphns