Steward della British Airways muore in aereo prima del decollo da Londra verso Hong Kong

Un membro dell'equipaggio della British Airways ha avuto un collasso ed è morto mentre era in servizio davanti ai passeggeri lo scorso primo gennaio. Lo steward di 52 anni è crollato in terra mentre il volo da Londra Heathrow a Hong Kong si preparava a partire. I viaggiatori che erano seduti ai loro posti hanno assistito alla scena e hanno tentato i primi soccorsi risultati però invani.

Steward morto, cosa è successo

Le porte del volo BA 32 erano chiuse e il pilota aveva avviato le procedure per accingersi al decollo dirigendosi verso la pista principale quando il membro dell'equipaggio è improvvisamente crollato nella zona di coda dell'aereo.

Il capitano ha chiesto urgentemente assistenza medica e un passeggero addestrato al primo soccorso si è subito proposto in aiuto. Nonostante l'arrivo della polizia e ambulanze non è stato possibile rianimare lo steward e ai passeggeri, sotto choc per la tragedia, è stato detto che il volo di Capodanno era stato cancellato a causa di una «emergenza medica». Il viaggio è stato riprogrammato su un altro volo, BA31, il giorno successivo .

Il cordoglio

British Airways ha dichiarato al Sun: «I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici dei nostri colleghi in questo momento difficile».