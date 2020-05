British Airways, addio Londra Gatwick e taglio di 1.100 piloti per il coronavirus

Sulla festività del primo maggio piomba anche l’annuncio di un taglio di 3.000 posti di lavoro da parte del vettore irlandese Ryanair , il cui ceo Michael O’Leary si batte affinché a bordo degli aerei possano essere occupati tutti i posti disponibili imponendo ai passeggeri il solo obbligo di mascherine. La più grande compagnia aerea low cost continentale è pronta riprendere i voli, con la gradualità che il mercato richiede e al netto di restrizioni che potrebbero inficiare la redditività e sostenibilità dei voli.

Ryanair, che prevede si possa tornare a volare sulle rotte europee dal mese di luglio, ha annunciato che, come effetto diretto della crisi senza precedenti provocata dalla pandemia di Covid-19, con prospettive di recupero della domanda e dei prezzi dei passeggeri (ai livelli del 2019) non prima dell'estate 2022, notificherà a breve ai propri sindacati il suo programma di ristrutturazione che inizierà a partire da luglio 2020. La compagnia prevede di tagliare fino a 3.000 posti di lavoro, riduzioni delle retribuzioni fino al 20% e la chiusura di una serie di proprie basi in tutta Europa fino al recupero del traffico.