Mondiali di Milano, Marini fa la storia: il dorico conquista l'oro piegando in finale l'americano Itkin

MILANO- L'anconetano Tommaso Marini trionfa nei Mondiali di Milano volando conquistando l'oro nel fioretto grazie alla vittoria in finale contro lo statunitense Nick Itkin (15-13). Prima aveva estromesso dal tabellone i due francesi Enzo Lefort (13-15 culminato con l'espulsione del transaplino che gli aveva soffiato l'oro al Cairo) e Savin Rafael (15-9). Nel fioretto, dove erano giustamente riposte più di semplici speranze in chiave azzurra, il campione dorico aveva anche superato negli ottavi di finale l'altro italiano Filippo Macchi con un perentorio 11-15. Il buongiorno si vedeva già dal mattino, in tutti i sensi.

Il cammino precedente

Nei primi due turni Marini non ha trovato problemi superando agevolmente 15-8 nel primo turno il tedesco Faul Paul Luca (15-8) e nel secondo turno il giapponese Tahairo Shikine (15-4).

Una giornata di gloria, meritata, all'ombra della Madonnina. Da oggi l'Italia ha un nuovo campione. Un campione che viene da Ancona e ha reso onore a tutte le Marche.