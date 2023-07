I Mondiali di Milano parlano marchigiano: in pedana c'è attesa per l'anconetano Tommaso Marini

MILANO Sale in pedana l'anconetano Tommaso Marini per la prova di fioretto maschile nei Mondiali di Milano. Una prova, quella di domani (27 luglio) che inizierà alle 11 (dalle 16.55 la diretta su Sky e Now per i quarti di finale), dove l’Italia è pronta a calare i suoi assi. Quattro fiorettisti tutti da medaglia che sono entrati di diritto nel tabellone principale da 64 partecipanti: il campione europeo Filippo Macchi, l’argento mondiale in carica Tommaso Marini, il campione del mondo di Wuxi 2018 Alessio Foconi e l’olimpionico Daniele Garozzo. Ancona e le Marche sono pronti a tifare il proprio campione.

Tommaso Marini da sogno: trascina l'Italia all'oro europeo contro la Francia

L'attesa

Ovviamente l’attesa maggiore in chiave marchigiana è per Tommaso Marini, il ventiduenne poliziotto anconetano che si allena al Club Scherma Jesi, atteso ad una conferma dell’argento dello scorso anno quando al Cairo venne battuto dal francese Lefort per una sola stoccata.

Sotto la Madonnina, farà leva sulla sua classe e determinazione, sulla voglia di emergere, cercando di lasciare il sigillo alla competizione