Tommaso Marini da sogno: trascina l'Italia all'oro europeo contro la Francia

ANCONA - L'Italia del fioretto maschile conquista a Cracovia il titolo europeo con l'anconetano Tommaso Marini assoluto protagonista, anzi addirittura trascinatore.

Il terzetto Marini-Macchi-Garozzo (Foconi) ha battuto i rivali di sempre della Francia, Lefort-Pauty-Savin (Ediri), al termine di una finale tiratissima terminata 45-39. Decisivi gli ultimi due assalti del fortissimo schermidore anconetano: nel sesto ha battuto Lefort per 8-1, scavando il solco che poi non si è più rimarginato (da 22-24 a 30-25). Nell'ottavo e penultimo, contro Pauty, ha contenuto (5-6) consegnando gli Azzurri sul 40 a 33 a Garozzo che, non senza qualche apprensione, ha chiuso i conti sul 45-39.