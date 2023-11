Megabox non regge contro la big Scandicci: 3-0 ma che peccato per il primo set

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia perde in tre set contro la Savino Del Bene Scandicci, una delle formazioni più attrezzate del nostro campionato, ma può rammaricarsi per essersi fatta sfuggire il primo set, condotto praticamente dall’inizio alla fine. La squadra di Pistola torna comunque a casa con qualche certezza in più e prestazioni significative da Grosse Scharmann (che ha sostituito Mingardi) e Gardini (subentrata con successo a Kosheleva nel terzo set).

Primo set

Il primo set infatti vede la Megabox tenere il campo con grande autorità, nonostante le assenze pesanti di Mancini e di Mingardi (alle prese con problemi fisici, ma al rientro nella prossima settimana): Grosse Scharmann, all’esordio da titolare, firma subito il 6-3 e poi il 10-6, massimo vantaggio nel set. Antropova suona la carica per la Savino Del Bene, firma tre punti in fila e poi un ace di Ana Carolina sigla il pareggio, poi Antropova sorpassa (12-11). Un muro di Zhu su Degradi completa il 7-1 con cui Scandicci pare riuscire ad andarsene (13-11). Due punti di Grosse Scharmann, pareggiano un ace di Degradi, due punti in fila di Kosheleva (muro su Diop e attacco) e un attacco di Aleksic portano la Megabox avanti 19-15. Le toscane non mollano: due muri su Degradi e Aleksic e due attacchi di Antropova e il sorpasso è servito (21-20). Si finisce testa a testa, Degradi manda out la palla del 23-22 e poi, sul 23-23, pesta la riga al servizio. Zhu chiude al primo set-point (25-23).

Secondo set

Nel secondo e nel terzo set inizio fotocopia, con la Savino Del Bene subito avanti 6-0. Ma nel secondo la Megabox non riesce più a rientrare, scivolando ben preso anche a -10 (14-4, out l’attacco di Grosse Scharmann).

Terzo set

Degradi ha un lampo dei suoi, lo stesso opposto tedesco riprende continuità, ma il finale è tutto di Antropova che chiude con il punto del 25-14.

Nel terzo set, invece, la Megabox sembra arrendersi quasi subito, come nel precedente parziale: ma Grosse Scharmann e la neoentrata Gardini scatenano una rimonta che porta le tigri addirittura a -3 (23-20, con un parziale di 8-1), prima che Ruddins chiuda set e partita 25-21.

Così alla fine della partita il libero biancoverde Sara Panetoni: «Nonostante la sconfitta, oggi abbiamo dimostrato qualcosa in più rispetto alle ultime partite. Abbiamo davanti a noi ancora tanto lavoro, in palestra ci impegniamo tantissimo ed è un vero peccato che ultimamente non siano arrivati punti, ma sono certa che continuando ad applicarci riusciremo a fare risultato».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-23, 25-14, 25-21)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Ruddins 11, Ana Carolina 13, Antropova 15, Zhu 11, Nwakalor 6; Parrocchiale (L), Diop, Di Iulio, Herbots. Non entrate: Alberti, Villani, Armini, Washington. All. Barbolini.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Kosheleva 3, Aleksic 6, Dijkema 1, Degradi 10, Cecconello 4, Grosse Scharmann 11; Panetoni (L), Giovannini, Provaroni, Gardini 9. Non entrate: Mingardi, Passaro, Cesarini. All. Pistola.

ARBITRI: Rossi e Canessa.

NOTE – Spettatori: 1209. Durata set: 29’, 23’, 27’. Tot: 79′.