Luna Rossa vince la seconda regata e risponde a New Zealand: l'America's Cup è 1-1

Altro che vittoria schiacciante e senza storia. L'inizio di America's Cup 2021 è per cuori forti. E Luna Rossa c'è. Ad Auckland la prima giornata di regate si chiude in parità: 1 a 1 tra l'imbarcazione italiana e i padroni di casa di Emirates Team New Zealand.

La barca kiwi si dimostra veloce come previsto, ma gli uomini di Max Sirena lottano eccome. In gara 1 i neozelandesi battono di un soffio in partenza Luna Rossa, che prova anche a rifilare una penalità ai padroni di casa, ma senza successo. New Zealand sembra più veloce e prende il comando, l'imbarcazione azzurra contiene il ritardo ma chiude dietro. Gara 2 invece è ben diversa. Luna Rossa parte bene, controlla i kiwi e si mette in marcatura stretta, chiudendo sempre davanti a ogni boa: 13” al primo cancello, 12” al secondo, 25” al terzo e ancora 24” al quarto. Nell’ultimo tratto Team New Zealand prova la rimonta disperata, ma Luna Rossa non si fa prendere dal panico e chiude con 7" di vantaggio.

«Siamo riusciti a rialzarci dopo la prima regata, è stata una bella vittoria - le parole a fine giornata del timoniere di Luna Rossa, James Spithill -. L'ultima poppa? Siamo arrivati alla boa, abbiamo visto una pressione positiva sulla destra e siamo andati a cercarla. Abbiamo seguiti il piano che abbiamo prefissi, abbiamo mantenuto la calma e siamo arrivati davanti. Questo è uno dei campi di regata dove la partenza è decisiva. Abbiamo dovuto capire quando virare per prendere il vantaggio. Vediamo cosa succederà venerdì, non vediamo l'ora di tornare in acqua».

Domani riposo, poi da venerdì due prove al giorno fino, eventualmente, a mercoledì 17 marzo quando, in caso di parità 6-6, si disputerà la 13ma e ultima regata per l'assegnazione del titolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA