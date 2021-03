America's Cup 2021: il vento frena Luna Rossa e New Zealand, rinviate a domani le regate. Si riparte dal 3-3

Anche le sofisticate barche dell'America's Cup 2021 sono costrette ad arrendersi alla natura. Per la prima volta l'assenza di vento porta all'annullamento delle regate ad Auckland. Servivano almeno 6,5 nodi di media, ma sul Golfo di Hauraki ce ne erano solo 5: troppo pochi per permettere a Emirates Team New Zealand e Luna Rossa di sfidarsi sul campo di regata.

La prima gara è stata rinviata alle 16,52 locali, poi alle 16,57. E alle 17. La commissione ha poi pensato di annullare la prima regata, e far svolgere solo la seconda delle due gare in programma. Ma è stato tutto inutile. Il vento è rimasto debole e agli organizzatori non è rimasto altro che annullare le regate a domani. Sono previsti stavolta una decina di nodi di vento e si ripartirà dal risultato di 3-3 con vincitrice chi arriverà prima a 7 successi.

