Lube a Trento per un altro derby d'Europa con la qualificazione ai quarti già sicura

TRENTO - Ottavo derby in Europa contro l’Itas Trentino per la Lube Civitanova, di scena stasera (ore 20.30, diretta Dazn) alla BLM Group Arena di Trento per la quinta giornata del girone della CEV Champions League Volley 2020. Gli uomini di De Giorgi, in vetta alla classifica con quattro vittorie e 12 punti su 12 conquistati finora, cercheranno il quinto sigillo nell’attuale edizione della massima competizione europea per assicurarsi così aritmeticamente il primo posto nella Pool A. Già staccato il pass per il quarti di finale in virtù dei risultati degli anticipi di martedì: biancorossi già certi di essere almeno tra le migliori tre seconde della fase a gironi quando mancano ancora due partite da giocare, quella di stasera e quella di mercoledì 19 febbraio a Civitanova contro i turchi del Fenerbahce.



Il derby italiano in Europa con Trento torna a distanza di poco più di due settimane e Juantorena e compagni dovranno fare i conti con la voglia di vittoria dei trentini (3 vittorie e 8 punti all’attivo), che andranno a caccia di un successo fondamentale in chiave qualificazione alla fase successiva. Angelo Lorenzetti dovrebbe partire dalla regia di Simone Giannelli in diagonale con Luca Vettori. A schiacciare, a differenza dalla gara dello scorso gennaio, probabile impiego di Russell e Kovacevic (con uno degli ex di turno, Cebulj, in alternativa). Al centro la coppia formata dal serbo Lisinac e dall’altro ex Candellaro. Il libero è Jenia Grebennikov, terzo ex del match nei trentini. L’altra sfida del girone è Ceske Budejovice-Fenerbahce, in programma oggi alle 17.





