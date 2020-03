Lube di scena in Belgio per l'andata dei quarti: c'è il Roeselare da superare

CIVITANOVA Champions in casa D’Hulst per la Lube Civitanova, di scena stasera alle 20.30 in Belgio contro il Roeselare per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il palleggiatore belga sarà il grande ex della sfida avendo militato per sette stagioni con il Knack Roeselare. In tribuna a tifare D’Hulst ci saranno una cinquantina di amici e parenti capitanati dai nonni del giocatore che non viaggiando all’estero possono ammirare il loro nipotino solo stasera dal vivo.



Quella contro il Roeselare sarà l’undicesima sfida in Europa. Le due squadre si sono incrociate nel 2018, 2016, 2009 e 2007, e nei quarti di finale sempre nel 2007. A Roeselare per la Lube bilancio di 4 sconfitte e 1 vittoria, nel 2018. «Dobbiamo partire con il piede giusto perché il campo del Roeselare è tutt’altro che semplice - ha detto il libero Fabio Balaso - il nostro obiettivo è trovare un buon ritmo e tenere sotto pressione gli avversari. Siamo consapevoli della difficoltà del match e il fatto di essere favoriti sulla carta non significa nulla, anzi può essere un‘arma a doppio taglio perchè ci troveremo di fronte una squadra e capace di giocare un’ottima pallavolo. Come sempre testa e tenacia sono gli ingredienti per portare a casa il risultato».



La squadra belga guidata da Vanmedegael e dal suo secondo Massimo Pistoia, tecnico maceratese di estrazione Lube, schiera in regia il canadese Walsh in diagonale con lo storico opposto Tuerlinckx, al centro Coolman in coppia col norvegese Fasteland, schiacciatori Verhanneman e il greco Fragkos. Il libero è Deroey. I belgi si sono qualificati grazie alle quattro vittorie e al secondo posto ottenuti nella Pool E, alle spalle dei polacchi dello Zaksa. Arbitreranno lo spagnolo Fernandez Fuentes e la serba Simic. Il match di ritorno si disputerà mercoledì prossimo all’Eurosuole Forum.





© RIPRODUZIONE RISERVATA