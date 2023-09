CIVITANOVA Buone nuove in casa Cucine Lube. Ieri il centrale Simone Anzani ha superato il test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell’Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno dato esito positivo per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica per cui in settimana l’atleta si unirà al gruppo cuciniero in palestra. «Sono davvero felice – ha dichiarato il dg Beppe Cormio – non solo per il contributo che Anzani darà anche quest’anno alla Cucine Lube Civitanova, ma soprattutto sul piano personale. In questo periodo l’ho visto davvero soffrire. Immagino le paure, i timori e i mille pensieri nella sua testa fino a questa mattina. La prima soddisfazione è per il suo sollievo».

APPROFONDIMENTI IL SOSTEGNO La Vuelle trova il nuovo (utensil)centro: ecco la 30esima azienda del Consorzio Pesaro Basket



Il recupero

Chicco Blengini recupera così un importante tassello nel puzzle che sta pazientemente componendo all’Eurosuole Forum in vista dell’inizio del campionato, che come è noto è fissato per il 22 ottobre. Manca ancora un mesetto abbondante alla prima di campionato, che sarà in casa contro Monza, ma il fatto che la Lube potrà contare sull’esperienza e sul recupero di un italiano è di vitale importanza per lo scacchiere biancorosso. Anche perché a tenere banco in questi giorni è anche la condizione fisica di Ivan Zaytsev che sta marcando visita in infermeria dopo i problemi muscolari lamentati la settimana scorsa. Lo Zar è monitorato ma ancora la società non si è espressa sulle tempistiche di recupero dello schiacciatore biancorosso che alla pari di Anzani e De Cecco è un po’ la chioccia del gruppo. A certi livelli l’esperienza può incidere tanto quanto la foga e l’entusiasmo di un giovane. Nel quartiere biancorosso si lavora alacremente per trovare il ritmo gara. O meglio una decente condizione fisica che insieme al ritmo gara possa consentire agli atleti a disposizione di coach Blengini, ovvero i non nazionali, di poter poi essere inseriti nel contesto agonistico alla pari, o giù di lì, con i nazionali che torneranno, come abbiamo avuto modo di riscontrare negli anni scorsi, sicuramente con un grande ritmo gara nelle gambe ma con il fisico provato per le tante partite disputate. Un buon mix che andrà nel corso della stagione amalgamato perché anche quest’anno la Cucine Lube sarà protagonista non solo in campionato ma anche in Europa.

La passione

Per questo ci vorrà il sostegno del pubblico amico chiamato in questa fase di pre season a fornire il proprio apporto alla squadra con la sottoscrizione degli abbonamenti. Un valore in più, il pubblico, un valore in più, per gli appassionati, l’abbonamento che oltre a garantire un posto dall’inizio alla fine della stagione, permette anche ai sottoscrittori un consistente risparmio. Agli appassionati di sport oggi raccomandiamo di buttare un occhio, molto clinico ed attento, anche sulla Coppa Davis in corso di svolgimento a Bologna. Sugli spalti, a dettare i ritmi dell’Unipo Arena, ci sarà una rappresentanza dei Predators, che per il secondo anno consecutivo sosterrà i tennisti azzurri.