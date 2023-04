Semifinali playoff, atto terzo a Civitabova. La Lube cerca il vantaggio, Anzani: «Dobbiamo alzare il livello»

CIVITANOVA La “Mission Impossible 4” della Cucine Lube entra nel vivo. Terzo atto delle semifinali dei playoff scudetto, in programma stasera alle 20,30 (diretta RaiSport, volleyballworld.tv, Radio Arancia Network) all’Eurosuole Forum. C’è tanto entusiasmo intorno ai campioni d’Italia in carica e nonostante si giochi a metà settimana si va verso un palasport che sarà gremito, se non stracolmo. Si parte dall’1-1 con tanta fiducia da parte di Milano ma anche con grande consapevolezza nei propri mezzi da parte dei ragazzi di Blengini.

Leggi --> La Lube non sfonda a Milano, lotta fino alla fine ma è costretta a cedere al quinto set

Leggi --> Civitanova-Milano 3-0: devastante Lube nel primo atto della semifinale scudetto



Sotto esame



A Milano, in gara 2, la squadra marchigiana ha subito la prima sconfitta con il modulo con Zaytsev impiegato in ricezione. Stasera non sono previste variazioni tattiche anche se c’è Yant che è l’osservato speciale avendo rimediato una brutta botta al ginocchio in gara due. Ci sarà da soffrire e pazientare, aspetti tipici dei playoff. «Gara 3 sarà un confronto tosto, Milano arriva in fiducia dopo la vittoria interna di domenica – avverte l’esperto centrale biancorosso Simone Anzani - cercheremo di giocare meglio rispetto a gara 2 perché in alcune situazioni abbiamo lasciato punti che poi hanno compromesso la partita, soprattutto nel tie-break. Un peccato l’epilogo del secondo round perché avremmo potuto indirizzare la serie sul 2-0, ma adesso dobbiamo guardare avanti. Possiamo tornare in vantaggio tra le mura amiche. Per noi è molto importante andare sul 2-1, possiamo farlo con il sostegno dei nostri tifosi».





Tifosi speciali

In fiducia e con il morale a mille, la squadra di Roberto Piazza è pronta a giocarsi il jolly della vita oggi all’Eurosuole Forum. Facendo fede al detto “squadra che vince non si cambia”, difficilmente coach Piazza cambierà il sestetto fermo restando che nell’arco del match l’allenatore di Milano potrebbe cambiare qualche rotazione, come spesso accade. «A Milano è stata una partita completamente diversa, ce lo aspettavamo e lo avevamo detto che sarebbe stata differente rispetto a giovedì – ha detto il campione olimpico in forza a Milano, Jean Patry - durante la prima gara non eravamo noi, sapevamo di poter fare molto meglio e che ci saremmo riusciti. In casa avevamo tutta l’energia del palazzetto sold out, questo aiuta tanto perché la nostra squadra ha una sua identità e funziona con queste cose, l’energia, la grinta, la voglia di conquistare punti difficili. La gara odierna sarà ancora diversa perché dovremo fare qualcosa in più non avendo l’aiuto dei tifosi – l’opposto francese ha poi concluso - cercheremo di fare la partita nelle Marche. In caso di vittoria, potremmo giocarci la qualificazione a Milano, sarebbe bello».



fare il tifo sugli spalti dell’Eurosuole Forum per la Cucine Lube Civitanova in gara 3 ci sarà anche il ginnasta marchigiano Carlo Macchini, atleta classe ’96 che pochi giorni fa ha conquistato l’argento europeo alla sbarra riportando l’Italia sul podio della specialità nella rassegna continentale dopo una lunga assenza. L’atleta vanta poi la conquista del titolo iridato nel 2022 e 3 argenti ai Mondiali, ori e medaglie prestigiose negli Assoluti Italiani, in Serie A e nelle rassegne olimpiche giovanili.