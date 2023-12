PIACENZA Vittoria mozzafiato per la Lube che avanti due set subisce la rimonta di Piacenza e sul 2-5 del tie-break riprende, come per magia, il ritmo dei primi due parziali regolando al quinto e decisivo set gli indomiti avversari. Due punti guadagnati in un campo difficile per la squadra di Blengini che deve comunque interrogarsi sul blackout del terzo set in cui sono stati commessi troppi errori punto, piuttosto che sui sei muri a zero subiti nel quarto parziale. Lube trascinata da Zaytsev nel primo set e mezzo in cui le difese di Balaso, il gioco in attacco di Chinenyeze e le mani pesanti di Nikolov e Lagumdzija, hanno fatto la differenza.



Esperienza e sacrificio



Anzani, dal canto suo, ha giocato un match di esperienza e grande sacrificio. Dopo aver vinto il primo set ai vantaggi la squadra di Blengini, ben orchestrata da De Cecco, ha dato spettacolo nel secondo. Nel terzo, Anastasi lascia in campo il centrale Alonso per Caneschi, Piacenza parte forte, trascinata da Romanò, la Lube pian piano inizia una serie di errori, sia in attacco che in battuta, che non le consentono di mantenere il ritmo dei padroni di casa. Nel quarto Piacenza intuisce tutte le uscite in attacco di De Cecco ed infila ben sei muri. La scia del quarto dura per i padroni di casa fino al 5-2. Blengini gioca la carta Yant per Zaytsev, e di conseguenza sacrifica Chineyeze per Diamantini. Il “cubanino” mura Romanò mentre Nikolov sente la spinta alle proprie spalle dei Predators ed infila una serie importante dai nove metri. Due aces e con un parziale di 6-0 la Lube vola sul 8-5. È ancora Yant protagonista con un muro in raddoppio su Simon a garantire punti importanti ai cucinieri che chiudono con Lagumdzjia. Giovedì i biancorossi saranno in campo, all’Eurosuole Forum per il match di coppa dei campioni contro i campioni della Repubblica Ceca di Praga per il primo dei due appuntamenti casalinghi che chiuderanno l’anno solare dei cucinieri.



Girone dì andata



Il 26 dicembre, alle 15,30 un importante Lube-Verona, ultima dell’andata per definire la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. In entrambe le occasioni fondamentale il sostegno del pubblico.



Piacenza - Civitanova 2-3

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Hoffer (l), Recine 15, Gironi 2, Alonso 6, Brizard 4, Lucarelli 16, Scanferla (l), Ricci n.e., Simon 10, Andringa n.e., Romanò 21, Caneschi 2, Dias n.e. All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 13, Thelle n.e., Motzo, Bisotto (l) n.e., Balaso (l), Zaytsev 11, Lagumdzija 28, Nikolov 16, Diamantini, De Cecco, Anzani 4, Bottolo, Larizza n.e., Yant 3. All. Blengini.

ARBITRI: Curto (Ts); Zavater (Tv).

PARZIALI: 27-29 (35’); 20-25 (26’); 25-21 (28’); 25-22 (28’); 10-15 (18’).

NOTE: 2.915 spettatori. Piacenza: 21 battute sbagliate, 8 aces, 13 muri vincenti. Cucine Lube: 21 battute sbagliate, 6 aces, 5 muri vincenti