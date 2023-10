CIVITANOVA A caccia del primo trofeo della stagione, la Del Monte Supercoppa Italiana, con la forza di non avere il favore del pronostico. Domenica, dopo la vittoria a Padova in Superlega, giocatori e staff della Cucine Lube sono partiti per Biella dove stasera, alle 20,30 con diretta su RaiSport e Radio Arancia, disputeranno la semifinale della Supercoppa contro Piacenza.

APPROFONDIMENTI VOLLEY SUPERLEGA Lube, missione riscatto riuscita. Civitanova vince 3-0 nella trasferta a Padova VOLLEY SUPERLEGA «Lube, devi alzare l'asticella». La serata di presentazione ai tifosi si arricchisce di un saluto particolare



L’esame

Ancora un esame davanti a diversi ex per capitan De Cecco e compagni che stasera, contro Leal, Lucarelli e Simon proveranno a staccare il biglietto per la finale. Alle 17.30, sempre con diretta su RaiSport l’altra semifinale tra i detentori del trofeo, Perugia ed i campioni d’Italia di Trento. La finale domani alle 17, con diretta tv su RaiSport. La formula della competizione, ampliata a quattro squadre e non più riservata alla contesa tra la vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia, rende la manifestazione molto interessante. Se fino a qualche anno fa la Supercoppa era considerata da qualche addetto ai lavori una sorta di trofeo nefasto per il prosieguo della stagione, oggi portare a casa il primo trofeo della stagione significa lavorare in certe piazze con minore pressione. In Piemonte le quattro protagoniste cariche di top players, di nazionali e giovani molto promettenti, hanno trovato tanto calore e tanti appassionati che oggi e domani gremiranno il palasport di Biella dove a sostenere i cucinieri di Chicco Blengini sarà presente una rappresentanza dei Predators. La tifoseria organizzata della Cucine Lube farà sentire il proprio sostegno a Zaytsev e compagni nonostante le tante ore di strada che i sostenitori biancorossi, molti dei quali lavoratori e studenti, si sobbarcheranno oggi, giornata per quasi tutti lavorativa. Ma la passione spinge oltre ogni ostacolo. Fermo restando che le squadre hanno ancora bisogno di tanto rodaggio, basta scorrere la classifica delle prime due giornate di Superlega per capire come questa Supercoppa, sulla carta, sia una cosa tra Perugia e Piacenza, a punteggio pieno in classifica. Trento è terza, con 4 punti, la Lube a quota 3 nella pancia della classifica. Per assistere alla 28esima edizione della competizione ci sono ancora biglietti, pochi, disponibili. La Lega volley, utilizzando l’iper collaudata formula utilizzata anche ai recenti Europei dalla Federvolley, ha proposto inizialmente l’abbonamento per poter assistere alle due giornate di gara a prezzi relativamente abbordabili: da 30 a 85 euro, esclusi i diritti di prenotazione, mentre il costo del biglietto per assistere alla singola giornata oscilla dai 30 ai 50 euro.

Le stelle

In campo, come dicevamo molte stelle: duello tra palleggiatori: gli azzurri Sbertoli, Giannelli, il francese Brizard e capitan De Cecco. Ben Tara, Rychlichi, Lagumdzija e l’azzurro Romanò si contenderanno il palmares di miglior attaccante con Simon, Leal, Leon, Yant e Nikolov, piuttosto che il duo azzurro di Trento: Michieletto e Lavia a lavorare di qualità. Duelli al centro? Podrascanin, Kozamernik, Chinenyeze, Simon, Russo, e tanti altri mentre Balaso sarà il libero che tutti vorranno imitare o avere in squadra.