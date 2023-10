CIVITANOVA Seguita da quasi un centinaio di tifosi, la Cucine Lube ha affrontato oggi la prima trasferta della stagione a Padova dove ha vinto per 3-0. Match netto per la formazione di coach Blengini che ha mantenuto il controllo del match per tutto il suo sviluppo. 22-25, 20-25 e 21-25 i parziali con cui i marchigiani si sono imposti lasciandosi alle spalle il ko dell'esordio contro Monza

RIVIVI LA DIRETTA: informazioni-partita