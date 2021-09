Jesina-Vigor è un derby che vale già tanto, anche Azzurra Colli e Marina inseguono il tris

ANCONA Terzo turno di campionato in Eccellenza con quattro squadre a punteggio pieno. Tra queste Jesina e Vigor Senigallia che si affrontano al Carotti in un derby sempre sentito: i leoncelli hanno fatto filotto senza subire finora nemmeno una rete, i rossoblù segnando invece sei gol fra i successi colti contro Biagio Nazzaro e Sangiustese. Anche l’Azzurra Colli cerca la terza vittoria consecutiva ospitando il Grottammare, stessa ambizione a cui aspira pure il Marina che riceve la visita del Servigliano. Si cercano conferme in Fossombrone-Montefano, mentre in Biagio Nazzaro-Urbania, Sangiustese-Atletico Gallo e Urbino-Porto Sant’Elpidio si inseguirà in tutti i casi la prima vittoria stagionale. Torna in pista l’Atletico Ascoli, affrontando il Valdichienti in casa dopo il turno di riposo causato dal campionato a 17 squadre, mentre stavolta toccherà al Fabriano Cerreto restare a guardare.

ECCELLENZA 3ª giornata (ore 15.30)

Azzurra Colli-Grottammare

Atletico Ascoli-Valdichienti

Biagio Nazzaro-Urbania

Fossombrone-Montefano

Jesina-Vigor Senigallia

Marina-Servigliano

Sangiustese-Atletico Gallo

Urbino-Porto Sant’Elpidio

Riposa: Fabriano Cerreto

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 6

Azzurra Colli 6

Jesina 6

Marina 6

Valdichienti 3

Montefano 3

Fossombrone 3

Urbania 2

Grottammare 2

Fabriano Cerreto 2

Atletico Ascoli 1

Atletico Gallo 1

Biagio Nazzaro 1

Porto Sant’Elpidio 1

Urbino 0

Sangiustese 0

Servigliano 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA