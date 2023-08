L'Italbasket marchigiana sconfitta dalla Repubblica Dominicana 82-87: non basta la reazione nel finale

MANILA (FILIPPINE)- Dopo la vittoria contro l'Angola, per l'Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco (espulso prima dell'intervallo) è arrivata una sconfitta per 82-87 dalla Repubblica Dominicana. Martedì, ore 14 italiane, azzurri nuovamente in campo per il terzo e decisivo match del primo girone contro i padroni di casa delle Filippine. Buona la partenza e la reazione nel finale che, purtroppo, non è stata sufficiente a ribaltare il vantaggio accumulato dai dominicani trascinati dal fenomeno Towns.

I marchigiani in campo

Per quanto riguarda i marchigiani in campo, l'anconetano Achille Polonara fa registrare 10 punti. 4 punti anche per l'altro dorico Alessandro Pajola. Spiccioli di gara per il loretano, cresciuto a Potenza Picena, Luca Severini.

