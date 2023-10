Polonara ringrazia tutti: «Andrà tutto bene... ci vediamo presto». Diecimila cuoricini su Instagram in poche ore

«Grazie a tutti per i tanti messaggi. Andrà tutto bene... ci vediamo presto». Poche parole, di cuore, quelle che Achille Polonara ha consegnato alla sua pagina Instagram per ringraziare quanti oggi si sono stretti intorno a lui. La notizia della suo intervento, per un tumore, è stata uno choc per tutti.

Oltre 500 messaggi

Una marcatura stretta, quella di tifosi, compagni di squadra, nazionale, avversari, altri sportivi, tutti. Tutti insieme per Achille. Diecimila cuoricini, oltre 500 messaggi in poche ore. Tra questi, in ordine sparso, Spissu, Belinelli, Poeta, Legabasket, Dinamo Sassari, Gollini.