Due mesi dopo la scoperta della neoplasia il ritorno sul parquet di Achille Polonara: che emozione

BOLOGNA - Ci sono cose che vengono prima di qualsiasi risultato. E chi ieri era alla Segafredo Arena o ha seguito in streaming la partita se ne è accorto. Facile la vittoria della Virtus contro Tortona ma le emozioni più grandi e più toccanti sono arrivate - a due mesi dalla scoperta della neoplasia - per il ritorno sul parquet di Achille Polonara che dopo essere tornato ad allenarsio con la squadra e ha partecipato anche alla partita vera dopo la terribile scoperta e l'operazione per unaai testicoli. Per il giocatore di Ancona otto minuti in campo e cinque punti ma queste sono solo cifre perchè il valore e il significato dell'entusiasmo e la standing-ovation di tifosi che ha ricevuto da pubblico, compagni e avversari valgono molto ma molto di più.