Cosa è la neoplasia testicolare. Da Ivan Basso ad Acerbi, i precedenti, il legame (che non c'è) con gli sportivi, quando si manifesta

Prima di Achille Polonara c'è stato il ciclista Ivan Basso, nel 2015, che aveva lasciato il Tour de France per curarsi. Era tornato in sella dopo un mese. In precedenza il caso, eclatante, era stato quello di Lance Armstrong. A Francesco Acerbi era stato diagnosticato nel 2013: la sua rinascita sportiva, dopo essere stato operato d'urgenza, lo ha portato a vincere con Lazio e Inter, guadagnandosi anche la maglia della nazionale. «L’intervento era andato bene - ha raccontato Acerbi, che all'epoca aveva 25 anni e oggi ne ha 35 ed è padre di due figlie - ma a fine 2013 il tumore è tornato. Ho ripreso le cure, ho dovuto affrontare diversi cicli di chemioterapia. E’ tornata la paura ma anche la voglia di guarire e tornare in campo. Oggi sto bene».