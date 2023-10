L'anconetano Achille Polonara dopo l'operazione inizia il ciclo di chemio. La Virtus: «Fuori per almeno 4 settimane»

L'anconetano Achille Polonara, 32 anni il prossimo 23 novembre, cestista delle V nere bolognesi e della Nazionale italiana, inizierà nei prossimi giorni un ciclo di chemioterapia che lo terrà lontano dalle competizioni almeno per quattro settimane.

Polonara, dopo l'operazione un ciclo di chemioterapia

Lo comunica la Virtus, in un aggiornamento delle condizioni di salute del giocatore che nelle scorse settimane ha subito un intervento chirurgico per una neoplasia testicolare e adesso si sottoporrà ad un ciclo di chemio adiuvante: Achille Polonara è padre di due bambini e marito di Erika. La scoperta della patologia è avvenuta durante un controllo antidoping e non aveva avuto mai avvisaglie.