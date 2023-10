Cosa è la neoplasia testicolare. Da Ivan Basso ad Acerbi, i precedenti, il legame (che non c'è) con gli sportivi, quando si manifesta

Prima di Achille Polonara c'è stato il ciclista Ivan Basso, nel 2015, che aveva lasciato il Tour de France per curarsi. In precedenza il caso, eclatante, era stato quello di Lance Armstrong. A Francesco Acerbi era stato diagnosticato nel 2013: la sua rinascita sportiva, dopo essere stato operato d'urgenza, lo ha portato a vincere con Lazio e Inter, guadagnandosi anche la maglia della nazionale. «L’intervento era andato bene - ha raccontato Acerbi, che all'epoca aveva 25 anni e oggi ne ha 35 ed è padre di due figlie - ma a fine 2013 il tumore è tornato. Ho ripreso le cure, ho dovuto affrontare diversi cicli di chemioterapia. E’ tornata la paura ma anche la voglia di guarire e tornare in campo. Oggi sto bene».

Non ci sono legami tra sport, doping e tumore

«Non vi sono dati certi che suggeriscano un nesso tra traumi, bicicletta, sport e tumore del testicolo» hanno più volte spiegato dalla Fondazione Veronesi. «La relazione tra doping e tumori urologici è difficile da stabilire - si rimarca -. Vi sono alcuni studi pubblicati in letteratura scientifica che però sembrerebbero non trovare chiare correlazioni tra l’uso e l’abuso di sostanze dopanti ed i tumori urologici, tra cui quello testicolare».

Conoscere il proprio corpo

La maggior parte delle diagnosi si ha fra i 20 e i 40 anni. A volte il tumore testicolare viene scoperto proprio in occasione di un trauma - spiegano dalla Fondazione Veronesi - com’è accaduto anche a Ivan Basso. Ecco perché è fondamentale coltivare una buona confidenza con il proprio corpo, soprattutto oggi che è saltato l’appuntamento con la visita di leva, spesso l’unico momento di incontro dei giovani maschi con un medico.

Guarisce oltre il 94% dei casi

La malattia, definitancome rara, nelle sue varie forme colpisce soprattutto i giovani. In Italia sono circa 2.000 i nuovi casi l’anno e 38.400 gli uomini a cui è stato diagnosticato un tumore del testicolo.

Il 94% già guarito, secondo i dati dei Registri Tumori, vale a dire con un rischio di morte simile a quello di chi non ha avuto la patologia. «Il tumore del testicolo è nel complesso una patologia a buona prognosi; sono importante una diagnosi e una terapia precoce. Quando necessario - ribadiscono dalla Fondazione Veronesi - la combinazione tra chirurgia, radioterapia e chemioterapia è spesso in grado di affrontare con successo anche situazione più avanzate».