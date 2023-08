L'Italbasket dopo la Serbia piega anche la Grecia: in campo i tre marchigiani Polonara, Pajola e Severini

ANCONA- L'Italbasket continua in modo positivo la marcia d'avvicinamento al Mondiale che si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia.

L'Italia dei marchigiani Polonara, Pajola e Severini supera la Serbia nel pre-mondiale: ora la Grecia

La vittoria

Dopo aver piegato, ieri, la Serbia (88-89) nella prima gara del premondiale in Grecia, gli azzurri si sono ripetuti piegando anche i padroni di casa con un perentorio 74-70. Sul parquet dell'Acropolis in campo tutti e tre i marchigiani Achille Polonara, Alessandro Pajola e Luca Severini.