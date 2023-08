L'Italia dei marchigiani Polonara, Pajola e Severini supera la Serbia nel pre-mondiale: ora la Grecia

ATENE- Indicazioni positive per l'Italbasket di Gianmarco Pozzecco che supera 88-89 all'Acropolis la Serbia evidenziando segnali incoraggianti per il presente e per il futuro. Risultato in bilico fino alla sirena con l'ultima conclusione serba terminata sul ferro. Vittoria quindi per gli azzurri dei marchigiani Polonara, Pajola e Severini che proseguono la marcia verso il Mondiale 2023 di Giappone, Filippine e Indonesia che inizierà il 25 agosto e terminerà il 10 settembre 2023.

Domani contro la Grecia

Domani, ore 18.45, la sfida ai padroni di casa della Grecia che sarà visibile su Sky Sport Action e Now.