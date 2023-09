Italbasket da urlo, rimonta alla Serbia e torna in gioco per la qualificazione: 78-76 e festa sul parquet

MANILA (Filippine) Impresa monumentale dell'Italvolley di Gianmarco Pozzecco che ha superato in rimonta la Serbia imponendosi 78-76 nella prima gara del secondo girone all'interno dei Mondiali di Pallacanestro che si stanno svolgendo in Giappone, nelle Filippini e in Indonesia.

Le prestazioni da urlo

Monumentali Fontecchio e Datome, ma buone le prestazioni anche dei marchigiani Pajola (spesso elogiato in diretta Tv), Polonara e Severini. Ora gli azzurri tornano in corsa per la qualificazione ma dovranno attendere il match tra Repubblica Dominicana e Porto Rico. Il prossimo, e decisivo, incontro per gli azzurri contro Porto Rico è in programma per domenica 3 settembre ma l'orario delle 10 potrebbe subire variazioni sul tema della contemporaneità.

